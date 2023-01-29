لتبادل الخبرات.. وزير العدل يوقّع مذكرة تفاهم مع نظيره الأذربيجاني

الوزارة تدرس أفضل الخيارات والسبل للتعاون مع المؤسسات الدولية

وقّع وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بمكتبه في الرياض، مع نظيره الأذربيجاني "فكرت محمدوف"، مذكرة تفاهم بين وزارتيْ العدل في المملكة العربية السعودية وجمهورية أذربيجان.

ورحّب "الصمعاني" بزيارة وزير العدل الأذربيجاني؛ مشيداً بالعلاقات المتينة والمترابطة بين البلدين الصديقين، التي تأتي امتداداً لرغبة واهتمام قيادة البلدين بتطوير العلاقات الثنائية وتفعيلها بما يصب في مصلحة البلدين.

وتَضَمّنت المذكرةُ تعزيزَ أوجه التعاون بين الوزارتين، عبر تبادل الخبرات والمعلومات والتدريب، وتنظيم اللقاءات والمحاضرات بين الجانبين.

وأكد "الصمعاني" أن الدعم والاهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين؛ كان له الدور الأكبر في النقلة النوعية والتطور المستمر الذي يشهده قطاع القضاء في المملكة.

من جانبه، أشاد "محمدوف" بمتانة العلاقات بين البلدين، والدور التاريخي للمملكة في دعم أذربيجان.

وكانت وزارة العدل قد كشفت عن رؤيتها الجديدة للتعاون الدولي لرفع تصنيف القضاء وإبرازه عالمياً، التي تنطلق من اختصاصات الوزارة التي تنسجم مع الأهداف الطموحة والمحددة للوزارة في برنامج التحول الوطني 2020 لتحقيق رؤية المملكة 2030.

وتسعى الوزارة -وفقاً للبرنامج- إلى إبرام عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع المؤسسات الدولية المعنية باختصاصاتها قبل حلول عام 2020م.

وتدرس الوزارة، حالياً، أفضل الخيارات والسبل للتعاون مع المؤسسات الدولية لتبادل المعلومات والاطلاع على التجارب الأخرى؛ بغرض إبراز جهود الوزارة وإنجازاتها وعرض أفضل التجارب والممارسات المعتمدة لدى الوزارة.