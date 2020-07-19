النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

محمد ماجد الجش يحتفل بزواجه في عفيف

احتفل ماجد محمد المحارب الجش، بزواج ابنه الشاب "محمد"، حيث أقيم الحفل بمحافظة عفيف وحضر الحفل زملاء العريس وأقاربه وعائلة العروسين، وقد أقيم الاحتفال بشكل يراعي الظروف الراهنة والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وقدم الجميع التهاني والتبريكات للعريس متمنين له التوفيق في حياته الزوجية. تهانينا وألف مبروك.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

اعلان
محمد ماجد الجش يحتفل بزواجه في عفيف
سبق

احتفل ماجد محمد المحارب الجش، بزواج ابنه الشاب "محمد"، حيث أقيم الحفل بمحافظة عفيف وحضر الحفل زملاء العريس وأقاربه وعائلة العروسين، وقد أقيم الاحتفال بشكل يراعي الظروف الراهنة والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وقدم الجميع التهاني والتبريكات للعريس متمنين له التوفيق في حياته الزوجية. تهانينا وألف مبروك.

19 يوليو 2020 - 28 ذو القعدة 1441
11:13 PM

محمد ماجد الجش يحتفل بزواجه في عفيف

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
398

احتفل ماجد محمد المحارب الجش، بزواج ابنه الشاب "محمد"، حيث أقيم الحفل بمحافظة عفيف وحضر الحفل زملاء العريس وأقاربه وعائلة العروسين، وقد أقيم الاحتفال بشكل يراعي الظروف الراهنة والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وقدم الجميع التهاني والتبريكات للعريس متمنين له التوفيق في حياته الزوجية. تهانينا وألف مبروك.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,892
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,356
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,995
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
44,162

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

يبيع العسل بلسان خل...!

يبيع العسل بلسان خل...!

عبدالغني الشيخ
احترام كل المهن يقود المجتمع للسعادة

احترام كل المهن يقود المجتمع للسعادة

حسن آل عمير
التعليم وأزمة كورونا

التعليم وأزمة كورونا

غسان محمد عسيلان
فخ شركات الشحن و"صرقعة" مندوبي التوصيل

فخ شركات الشحن و"صرقعة" مندوبي التوصيل

ابتسام منصور القحطاني
تم شطب القضية

تم شطب القضية

أحمد عجب
دناءة التخطيط وقذارة الغادر

دناءة التخطيط وقذارة الغادر

جمعان الكرت
وحشية الحوثيين وتخاذل المجتمع الدولي

وحشية الحوثيين وتخاذل المجتمع الدولي

علي آل شرمة
أكسجين السياحة

أكسجين السياحة

ماجد البريكان
هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟

هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟

حسن آل عمير
ملك لا يتخلى عن شعبه!!

ملك لا يتخلى عن شعبه!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة