حدد الاتحاد العربي لكرة القدم، موعد مباراتي نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال والذي يجمع الشباب السعودي مع مواطنه الاتحاد . وتقرر أن يقام دور الذهاب بين الشباب والاتحاد، الأربعاء الثاني من ديسمبر المقبل على ملعب الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب بالرياض، على أن تكون مباراة الإياب يوم الاثنين 4 يناير2021، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة . وكان دور نصف النهائي قد توقف مع بداية جائحة فيروس كورونا المستجد، قبل أن تحدد اللجنة المنظمة للبطولة المواعيد الجديدة .

الشباب والاتحاد وجهاً لوجه في الثاني من ديسمبر المقبل بالرياض صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-10-19 حدد الاتحاد العربي لكرة القدم، موعد مباراتي نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال والذي يجمع الشباب السعودي مع مواطنه الاتحاد .

وتقرر أن يقام دور الذهاب بين الشباب والاتحاد، الأربعاء الثاني من ديسمبر المقبل على ملعب الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب بالرياض، على أن تكون مباراة الإياب يوم الاثنين 4 يناير2021، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة .

وكان دور نصف النهائي قد توقف مع بداية جائحة فيروس كورونا المستجد، قبل أن تحدد اللجنة المنظمة للبطولة المواعيد الجديدة .

19 أكتوبر 2020 - 2 ربيع الأول 1442 02:38 PM

الشباب والاتحاد وجهاً لوجه في الثاني من ديسمبر المقبل بالرياض في نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال





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حدد الاتحاد العربي لكرة القدم، موعد مباراتي نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال والذي يجمع الشباب السعودي مع مواطنه الاتحاد .

وتقرر أن يقام دور الذهاب بين الشباب والاتحاد، الأربعاء الثاني من ديسمبر المقبل على ملعب الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب بالرياض، على أن تكون مباراة الإياب يوم الاثنين 4 يناير2021، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة .

وكان دور نصف النهائي قد توقف مع بداية جائحة فيروس كورونا المستجد، قبل أن تحدد اللجنة المنظمة للبطولة المواعيد الجديدة .