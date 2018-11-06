نزيف فوق الجافية.. إنقاذ حياة شاب تعرّض لحادث مروري في طريف

نتج عنه جروح عديدة متهتكة في فروة الرأس من الجهتين.. صحته جيدة

تمكّن فريق طبي بمستشفى طريف العام، من إنقاذ حياة شاب تعرض لحادث مروري نتج عنه نزف شديد من جروح عديدة متهتكة في فروة الرأس من الجهتين اليمنى واليسرى، وعلامات حيوية غير مستقرة.

وعلى الفور جرى عمل الإسعافات الأولية والأشعة المقطعية؛ حيث تَبَيّن وجود نزيف حاد فوق الجافية من الجهة اليسرى، وكسر غائر في المنطقة الجدارية من الجهة اليمنى، وكلاهما ضاغط على الدماغ بشدة، مع وذمة دماغية عامة شديدة، وتم إدخال المصاب غرفة العمليات وإجراء عمليتيْ فتح جمجمة؛ الأولى لاستخراج النزف من الجهة اليسرى، والثانية لإصلاح الجمجمة ورفع العظم من الدماغ في الجهة اليمنى، وبحمد الله تكللتا بالنجاح، وغادر المريض قسم العناية المركزة إلى قسم الجراحة، للمتابعة، وهو بصحة جيدة بفضل الله.