النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

نزيف فوق الجافية.. إنقاذ حياة شاب تعرّض لحادث مروري في طريف

نتج عنه جروح عديدة متهتكة في فروة الرأس من الجهتين.. صحته جيدة

تمكّن فريق طبي بمستشفى طريف العام، من إنقاذ حياة شاب تعرض لحادث مروري نتج عنه نزف شديد من جروح عديدة متهتكة في فروة الرأس من الجهتين اليمنى واليسرى، وعلامات حيوية غير مستقرة.

وعلى الفور جرى عمل الإسعافات الأولية والأشعة المقطعية؛ حيث تَبَيّن وجود نزيف حاد فوق الجافية من الجهة اليسرى، وكسر غائر في المنطقة الجدارية من الجهة اليمنى، وكلاهما ضاغط على الدماغ بشدة، مع وذمة دماغية عامة شديدة، وتم إدخال المصاب غرفة العمليات وإجراء عمليتيْ فتح جمجمة؛ الأولى لاستخراج النزف من الجهة اليسرى، والثانية لإصلاح الجمجمة ورفع العظم من الدماغ في الجهة اليمنى، وبحمد الله تكللتا بالنجاح، وغادر المريض قسم العناية المركزة إلى قسم الجراحة، للمتابعة، وهو بصحة جيدة بفضل الله.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
نزيف فوق الجافية.. إنقاذ حياة شاب تعرّض لحادث مروري في طريف
سبق

تمكّن فريق طبي بمستشفى طريف العام، من إنقاذ حياة شاب تعرض لحادث مروري نتج عنه نزف شديد من جروح عديدة متهتكة في فروة الرأس من الجهتين اليمنى واليسرى، وعلامات حيوية غير مستقرة.

وعلى الفور جرى عمل الإسعافات الأولية والأشعة المقطعية؛ حيث تَبَيّن وجود نزيف حاد فوق الجافية من الجهة اليسرى، وكسر غائر في المنطقة الجدارية من الجهة اليمنى، وكلاهما ضاغط على الدماغ بشدة، مع وذمة دماغية عامة شديدة، وتم إدخال المصاب غرفة العمليات وإجراء عمليتيْ فتح جمجمة؛ الأولى لاستخراج النزف من الجهة اليسرى، والثانية لإصلاح الجمجمة ورفع العظم من الدماغ في الجهة اليمنى، وبحمد الله تكللتا بالنجاح، وغادر المريض قسم العناية المركزة إلى قسم الجراحة، للمتابعة، وهو بصحة جيدة بفضل الله.

06 نوفمبر 2018 - 28 صفر 1440
11:09 AM

نزيف فوق الجافية.. إنقاذ حياة شاب تعرّض لحادث مروري في طريف

نتج عنه جروح عديدة متهتكة في فروة الرأس من الجهتين.. صحته جيدة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - طريف
5
4,975

تمكّن فريق طبي بمستشفى طريف العام، من إنقاذ حياة شاب تعرض لحادث مروري نتج عنه نزف شديد من جروح عديدة متهتكة في فروة الرأس من الجهتين اليمنى واليسرى، وعلامات حيوية غير مستقرة.

وعلى الفور جرى عمل الإسعافات الأولية والأشعة المقطعية؛ حيث تَبَيّن وجود نزيف حاد فوق الجافية من الجهة اليسرى، وكسر غائر في المنطقة الجدارية من الجهة اليمنى، وكلاهما ضاغط على الدماغ بشدة، مع وذمة دماغية عامة شديدة، وتم إدخال المصاب غرفة العمليات وإجراء عمليتيْ فتح جمجمة؛ الأولى لاستخراج النزف من الجهة اليسرى، والثانية لإصلاح الجمجمة ورفع العظم من الدماغ في الجهة اليمنى، وبحمد الله تكللتا بالنجاح، وغادر المريض قسم العناية المركزة إلى قسم الجراحة، للمتابعة، وهو بصحة جيدة بفضل الله.

اعلان

بالأرقام

29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
13,273
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
24,518
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
51,930
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
48,165

كاريكاتير

قطراتير

المقالات

فرحة المنجز وشفافية المسؤول

فرحة المنجز وشفافية المسؤول

سلطان رديف
الوطنية في زمن صراع الحضارات

الوطنية في زمن صراع الحضارات

خالد الحقباني
وَضْع المتقاعدين وأزمة البطالة

وَضْع المتقاعدين وأزمة البطالة

عبدالغني الشيخ
التعسف الوظيفي يطول ٢٥٠ سعوديًّا

التعسف الوظيفي يطول ٢٥٠ سعوديًّا

ماجد البريكان
محاضرة الأميرة

محاضرة الأميرة

سلطان رديف
"قناة الجزيرة".. ربع قرن من الفتنة

"قناة الجزيرة".. ربع قرن من الفتنة

حواء القرني
فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز الرشيد

فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز الرشيد

منيرة الرشيد
حتى الأطفال حشدوهم ضد السعودية!!

حتى الأطفال حشدوهم ضد السعودية!!

صالح مطر الغامدي
الحاقدون أرادوها "ليبيا سعودية"

الحاقدون أرادوها "ليبيا سعودية"

عبدالغني الشيخ
مدينة شرورة تعاتب "الكهرباء"!

مدينة شرورة تعاتب "الكهرباء"!

محمد الصيـعري
قناة حاقدة لن تهزك يا وطن الشموخ

قناة حاقدة لن تهزك يا وطن الشموخ

جمعان الكرت

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم
تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة