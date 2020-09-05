النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

انطلاق سلسلة محاضرات لفضح "السرورية" عبر مساجد حائل الاثنين

لمدة 3 أيام ضمن جهود فضح الجماعات الإرهابية

تنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بفرعها بمنطقة حائل، بعد غد الاثنين، سلسلة من الكلمات الدعوية، في عدد من جوامع ومساجد المنطقة، يقدمها نخبة من الدعاة على مدى ثلاثة أيام.

وتنطلق سلسلة الكلمات والتي تستهدف فضح منهج "السرورية"، ويلقي الشيخ حمد بن عبدالله الحمد في جامع برزان والشيخ عمر بن علي الحماد في جامع خادم الحرمين الشريفين، والشيخ الوليد بن سالم الشعبان في جامع عدي بن حاتم، والشيخ مشعل بن حمود البلوي في جامع الشهداء، والشيخ جمال بن عقلاء الشمري في جامع اليحيا، والشيخ الدكتور عبدالعزيز بن إبراهيم العجيمي في جامع الرشيدان.

وفي يوم الثلاثاء، يلقي الشيخ عبدالعزيز بن علي المحيني في جامع المحيسني، والشيخ الدكتور عبداللطيف بن صالح العامر في جامع الزبير بن العوام، والشيخ مهدي بن عماش الشمري في جامع الأنصار، كما تلقى كلمات متنوعة لبيان خطر السرورية.

وتتواصل الكلمات، يوم الأربعاء، حيث يلقي الشيخ أحمد بن محمد العتيق كلمة في مسجد الرحماء، والشيخ علي بن صالح القرني في جامع الراجحي، والشيخ نايف بن عيد الصقري في جامع الشنيفي.

وتأتي هذه السلسلة ضمن الأنشطة والبرامج الدعوية والتوعوية التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، بتوجيه ومتابعة الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ لتوعية المجتمع وتحصينه ضد الأفكار المنحرفة والهدامة التي تتبناها الجماعات والأحزاب الإرهابية وفي مقدمها الإخوان المسلمون.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
انطلاق سلسلة محاضرات لفضح "السرورية" عبر مساجد حائل الاثنين
سبق

تنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بفرعها بمنطقة حائل، بعد غد الاثنين، سلسلة من الكلمات الدعوية، في عدد من جوامع ومساجد المنطقة، يقدمها نخبة من الدعاة على مدى ثلاثة أيام.

وتنطلق سلسلة الكلمات والتي تستهدف فضح منهج "السرورية"، ويلقي الشيخ حمد بن عبدالله الحمد في جامع برزان والشيخ عمر بن علي الحماد في جامع خادم الحرمين الشريفين، والشيخ الوليد بن سالم الشعبان في جامع عدي بن حاتم، والشيخ مشعل بن حمود البلوي في جامع الشهداء، والشيخ جمال بن عقلاء الشمري في جامع اليحيا، والشيخ الدكتور عبدالعزيز بن إبراهيم العجيمي في جامع الرشيدان.

وفي يوم الثلاثاء، يلقي الشيخ عبدالعزيز بن علي المحيني في جامع المحيسني، والشيخ الدكتور عبداللطيف بن صالح العامر في جامع الزبير بن العوام، والشيخ مهدي بن عماش الشمري في جامع الأنصار، كما تلقى كلمات متنوعة لبيان خطر السرورية.

وتتواصل الكلمات، يوم الأربعاء، حيث يلقي الشيخ أحمد بن محمد العتيق كلمة في مسجد الرحماء، والشيخ علي بن صالح القرني في جامع الراجحي، والشيخ نايف بن عيد الصقري في جامع الشنيفي.

وتأتي هذه السلسلة ضمن الأنشطة والبرامج الدعوية والتوعوية التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، بتوجيه ومتابعة الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ لتوعية المجتمع وتحصينه ضد الأفكار المنحرفة والهدامة التي تتبناها الجماعات والأحزاب الإرهابية وفي مقدمها الإخوان المسلمون.

05 سبتمبر 2020 - 17 محرّم 1442
07:58 PM

انطلاق سلسلة محاضرات لفضح "السرورية" عبر مساجد حائل الاثنين

لمدة 3 أيام ضمن جهود فضح الجماعات الإرهابية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - حائل
0
197

تنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بفرعها بمنطقة حائل، بعد غد الاثنين، سلسلة من الكلمات الدعوية، في عدد من جوامع ومساجد المنطقة، يقدمها نخبة من الدعاة على مدى ثلاثة أيام.

وتنطلق سلسلة الكلمات والتي تستهدف فضح منهج "السرورية"، ويلقي الشيخ حمد بن عبدالله الحمد في جامع برزان والشيخ عمر بن علي الحماد في جامع خادم الحرمين الشريفين، والشيخ الوليد بن سالم الشعبان في جامع عدي بن حاتم، والشيخ مشعل بن حمود البلوي في جامع الشهداء، والشيخ جمال بن عقلاء الشمري في جامع اليحيا، والشيخ الدكتور عبدالعزيز بن إبراهيم العجيمي في جامع الرشيدان.

وفي يوم الثلاثاء، يلقي الشيخ عبدالعزيز بن علي المحيني في جامع المحيسني، والشيخ الدكتور عبداللطيف بن صالح العامر في جامع الزبير بن العوام، والشيخ مهدي بن عماش الشمري في جامع الأنصار، كما تلقى كلمات متنوعة لبيان خطر السرورية.

وتتواصل الكلمات، يوم الأربعاء، حيث يلقي الشيخ أحمد بن محمد العتيق كلمة في مسجد الرحماء، والشيخ علي بن صالح القرني في جامع الراجحي، والشيخ نايف بن عيد الصقري في جامع الشنيفي.

وتأتي هذه السلسلة ضمن الأنشطة والبرامج الدعوية والتوعوية التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، بتوجيه ومتابعة الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ لتوعية المجتمع وتحصينه ضد الأفكار المنحرفة والهدامة التي تتبناها الجماعات والأحزاب الإرهابية وفي مقدمها الإخوان المسلمون.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,595
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,709
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,120
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,255

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

جمعية ألزهايمر.. جهود إنسانية ومتعددة واستثنائية

جمعية ألزهايمر.. جهود إنسانية ومتعددة واستثنائية

حواء القرني
الوسطية وأساليب الإخوان

الوسطية وأساليب الإخوان

علي آل شرمة
صرِّح بمرضك وأصلك قبل زواجك

صرِّح بمرضك وأصلك قبل زواجك

حسن آل عمير
الموارد البشرية و"وظيفتك دكانك"..!

الموارد البشرية و"وظيفتك دكانك"..!

عبدالغني الشيخ
"ناس ما عندها ذوق"..!

"ناس ما عندها ذوق"..!

أحمد عجب
باب ما جاء في "تمكین المرأة" بين الواقع والمفهوم

باب ما جاء في "تمكین المرأة" بين الواقع والمفهوم

ابتسام منصور القحطاني
وبدأ العام الدراسي الجديد!!

وبدأ العام الدراسي الجديد!!

غسان محمد عسيلان
التعليم الإلكتروني وجامعات المستقبل

التعليم الإلكتروني وجامعات المستقبل

حامد الشراري
هيئة تنظيم الكهرباء.. وتعويضك مضمون..!

هيئة تنظيم الكهرباء.. وتعويضك مضمون..!

ماجد الحربي
"مسك الخيرية" تعزِّز التنمية المستدامة

"مسك الخيرية" تعزِّز التنمية المستدامة

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة