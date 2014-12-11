بلا سيارة والطريق وعر وصحته تدهورت وفجأة ظهرت حملة صحية: قادمون إليك

ثمانيني لم يستطع الوصول إلى المركز الصحي بهروب .. ١٠ أيام دون أدوية الضغط والسكري

أنقذت حملة صحية مُسناً من حالة مرضية بعد عجزه عن النزول من قمة الجبل لعدم وجود سيارة وعدم قدرته على دفع تكلفة النزول من الجبل؛ لمراجعة الرعاية الأولية بهروب مما تسبّب في تردي حالته الصحية؛ حيث قاد القدر حملة صحية للمرور من جوار بيته وكان من ضمن المستهدفين في الحملة، وعمل اللازم.

تفصيلاً، نفّذ مركز الرعاية الأولية بمحافظة هروب التابع لإدارة القطاع الغربي لشؤون المراكز الصحية بالشؤون الصحية بمنطقة جازان مبادرة اليوم العالمي للتطوع "صحة ٣"؛ حيث قام بزيارة الجبال النائية (الفقارة والبازخ) لتقديم الخدمات التطوعية ومن بينها خدمة صحة الفم والأسنان وخدمة الأمراض المزمنة وإيصال أدوية الضغط والسكري وتطعيمات الإنفلونزا وشلل الأطفال وقياس الضغط والسكري والمحاليل المخبرية وسحب عيّنات الدم للالتهاب الكبدي (سي) وخدمة طب الأسرة بوجود الطبيب وأيضاً إيصال الخدمة العلاجية كالأدوية والتوعية الصحية.

واكتشف الفريق الصحي مُسِناً يزيد عمره على ٨٠ عاماً ضمن المواطنين المستهدفين في الحملة، لم يستطع الوصول إلى المركز الصحي بهروب لبُعد المسافة وانعدام وسائل النقل اللازمة ووعورة الطرق، بعدما تجاوز ١٠ أيام دون أدوية الضغط والسكري؛ ما تسبّب في تدهوره صحياً، وبتوفيق الله توافر ملفه الطبي للضغط والسكري مع الحملة، وكذلك أدوية تخص مرضه ضمن الحملة كبادرة لإحضار العلاج اللازم للمرضى مما سهّل علاجه على الفور وإنقاذه، والكشف عليه من قبل طبيب الأسنان عبر العيادة المتنقلة.

وتمّ الكشف على بقية أسرته وإعطاؤهم العلاج اللازم حيث تمّ اكتشاف أن بعض أفراد أسرته بحاجة إلى العلاج، ولانعدام وسائل النقل حالت بينهم وبين الوصول للمركز الصحي لبُعدهم وأيضاً لوعورة الطريق.

وتأتي هذه الحالة لتؤكّد حاجة جبال المحافظة ذات الكثافة السكانية إلى طرقات أفضل.