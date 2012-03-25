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بدء التقديم على برنامج تأهيل المحامين المؤهل لرخصة المحاماة

اعتبارًا من 15 شعبان حتى 3 رمضان

أعلن مركز التدريب العدلي عن موعد بدء التقديم على برنامج تأهيل المحامين المؤهل لرخصة المحاماة للفصل التدريبي الأول من العام 1443هـ ، وذلك اعتباراً من يوم 15/ 8 / 1442هـ حتى يوم 3/ 9 / 1442هـ عبر منصة التدريب الإلكترونية على الرابط : https://tms.jtc.gov.sa.

وتصل مدة البرنامج لسنة واحدة لحملة الماجستير، وثلاث سنوات لحملة البكالوريوس؛ إذ يكتسب فيه المشارك المعارف والمهارات القانونية، ويتعرف على الأدوات التي تجعل منه محامياً ذا كفاءة عالية في المرافعات القضائية، والاستشارات القانونية، والمجالات الأخرى ذات الصلة.

ويتميز البرنامج بأنه يجمع بين الجوانب النظرية والتطبيقية وفق منهجية علمية، وتوفر بيئة تدريبية محفزة لاكتساب المعرفة، بجانب تنوع المدربين ما بين قضاة ومحامين ممارسين وأكاديميين متميزين. ويشترط للالتحاق بالبرنامج أن يكون المتقدم سعودي الجنسية حاصلاً على مؤهل البكالوريوس من جامعة سعودية أو جامعة معترف بها في تخصصات الشريعة والقانون والأنظمة والحقوق.

وأوضح مدير المركز الدكتور فارس القرني، أن اجتياز هذا البرنامج يعادل خبرة في طبيعة العمل كما ورد في اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة، مؤكداّ أهمية مثل هذه البرامج التي تسهم في تأهيل وتطوير الكوادر الوطنية لدعم مهنة المحاماة وتفعيل دور المحامي السعودي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بدء التقديم على برنامج تأهيل المحامين المؤهل لرخصة المحاماة
سبق

أعلن مركز التدريب العدلي عن موعد بدء التقديم على برنامج تأهيل المحامين المؤهل لرخصة المحاماة للفصل التدريبي الأول من العام 1443هـ ، وذلك اعتباراً من يوم 15/ 8 / 1442هـ حتى يوم 3/ 9 / 1442هـ عبر منصة التدريب الإلكترونية على الرابط : https://tms.jtc.gov.sa.

وتصل مدة البرنامج لسنة واحدة لحملة الماجستير، وثلاث سنوات لحملة البكالوريوس؛ إذ يكتسب فيه المشارك المعارف والمهارات القانونية، ويتعرف على الأدوات التي تجعل منه محامياً ذا كفاءة عالية في المرافعات القضائية، والاستشارات القانونية، والمجالات الأخرى ذات الصلة.

ويتميز البرنامج بأنه يجمع بين الجوانب النظرية والتطبيقية وفق منهجية علمية، وتوفر بيئة تدريبية محفزة لاكتساب المعرفة، بجانب تنوع المدربين ما بين قضاة ومحامين ممارسين وأكاديميين متميزين. ويشترط للالتحاق بالبرنامج أن يكون المتقدم سعودي الجنسية حاصلاً على مؤهل البكالوريوس من جامعة سعودية أو جامعة معترف بها في تخصصات الشريعة والقانون والأنظمة والحقوق.

وأوضح مدير المركز الدكتور فارس القرني، أن اجتياز هذا البرنامج يعادل خبرة في طبيعة العمل كما ورد في اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة، مؤكداّ أهمية مثل هذه البرامج التي تسهم في تأهيل وتطوير الكوادر الوطنية لدعم مهنة المحاماة وتفعيل دور المحامي السعودي.

24 مارس 2021 - 11 شعبان 1442
06:25 PM

بدء التقديم على برنامج تأهيل المحامين المؤهل لرخصة المحاماة

اعتبارًا من 15 شعبان حتى 3 رمضان

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن مركز التدريب العدلي عن موعد بدء التقديم على برنامج تأهيل المحامين المؤهل لرخصة المحاماة للفصل التدريبي الأول من العام 1443هـ ، وذلك اعتباراً من يوم 15/ 8 / 1442هـ حتى يوم 3/ 9 / 1442هـ عبر منصة التدريب الإلكترونية على الرابط : https://tms.jtc.gov.sa.

وتصل مدة البرنامج لسنة واحدة لحملة الماجستير، وثلاث سنوات لحملة البكالوريوس؛ إذ يكتسب فيه المشارك المعارف والمهارات القانونية، ويتعرف على الأدوات التي تجعل منه محامياً ذا كفاءة عالية في المرافعات القضائية، والاستشارات القانونية، والمجالات الأخرى ذات الصلة.

ويتميز البرنامج بأنه يجمع بين الجوانب النظرية والتطبيقية وفق منهجية علمية، وتوفر بيئة تدريبية محفزة لاكتساب المعرفة، بجانب تنوع المدربين ما بين قضاة ومحامين ممارسين وأكاديميين متميزين. ويشترط للالتحاق بالبرنامج أن يكون المتقدم سعودي الجنسية حاصلاً على مؤهل البكالوريوس من جامعة سعودية أو جامعة معترف بها في تخصصات الشريعة والقانون والأنظمة والحقوق.

وأوضح مدير المركز الدكتور فارس القرني، أن اجتياز هذا البرنامج يعادل خبرة في طبيعة العمل كما ورد في اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة، مؤكداّ أهمية مثل هذه البرامج التي تسهم في تأهيل وتطوير الكوادر الوطنية لدعم مهنة المحاماة وتفعيل دور المحامي السعودي.

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