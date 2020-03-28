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وزير الإعلام اليمني: إعلان الحوثي صفقة تبادل أسرى متاجرةٌ ومزايدة رخيصة

رأى ترحيب حماس بالموضوع دلالة على انخراطها في المشروع الإيراني الإرهابي

أكد وزير الإعلام اليمني، الدكتور معمر الإرياني، أن إعلان زعيم المليشيا الحوثية المدعومة من إيران صفقة لتبادل الأسرى متاجرة، ومزايدة رخيصة، تدحضها ممارسات مليشياته على الأرض.

جاء ذلك في بيان، نشره عبر حسابه الرسمي بتويتر ردًّا على ما نشرته قناة المسيرة الحوثية حول مزاعم المليشيا الحوثية إبرام صفقة لتبادل الأسرى.

ووصف الدكتور الإرياني ترحيب حركة حماس بالصفقة بالأسلوب المستفز لمشاعر اليمنيين، وتأكيد لانخراطها في العمل كأداة للمشروع الإيراني الذي يستخدم القضية الفلسطينية كشعار لتمرير مخططاته التوسعية في المنطقة.

وبيَّن الوزير الإرياني أن عرض الحوثي عبدالملك الخاص بتبادل أسرى متاجرة، ومزايدة رخيصة، تدحضها ممارسات مليشياته الإرهابية على الأرض من قتل لآلاف اليمنيين، واختطاف، وتعذيب لعشرات الآلاف، وتدمير للمنازل والمساجد، وإغلاق جمعية الأقصى، ونهب أرصدتها، والاستمرار في اختطاف صحفيين وإعلاميين وناشطين، ذنبهم وسلاحهم الوحيد القلم.

ميليشيا الحوثي الإرهابية وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الإعلام اليمني: إعلان الحوثي صفقة تبادل أسرى متاجرةٌ ومزايدة رخيصة
سبق

أكد وزير الإعلام اليمني، الدكتور معمر الإرياني، أن إعلان زعيم المليشيا الحوثية المدعومة من إيران صفقة لتبادل الأسرى متاجرة، ومزايدة رخيصة، تدحضها ممارسات مليشياته على الأرض.

جاء ذلك في بيان، نشره عبر حسابه الرسمي بتويتر ردًّا على ما نشرته قناة المسيرة الحوثية حول مزاعم المليشيا الحوثية إبرام صفقة لتبادل الأسرى.

ووصف الدكتور الإرياني ترحيب حركة حماس بالصفقة بالأسلوب المستفز لمشاعر اليمنيين، وتأكيد لانخراطها في العمل كأداة للمشروع الإيراني الذي يستخدم القضية الفلسطينية كشعار لتمرير مخططاته التوسعية في المنطقة.

وبيَّن الوزير الإرياني أن عرض الحوثي عبدالملك الخاص بتبادل أسرى متاجرة، ومزايدة رخيصة، تدحضها ممارسات مليشياته الإرهابية على الأرض من قتل لآلاف اليمنيين، واختطاف، وتعذيب لعشرات الآلاف، وتدمير للمنازل والمساجد، وإغلاق جمعية الأقصى، ونهب أرصدتها، والاستمرار في اختطاف صحفيين وإعلاميين وناشطين، ذنبهم وسلاحهم الوحيد القلم.

28 مارس 2020 - 4 شعبان 1441
02:08 AM

وزير الإعلام اليمني: إعلان الحوثي صفقة تبادل أسرى متاجرةٌ ومزايدة رخيصة

رأى ترحيب حماس بالموضوع دلالة على انخراطها في المشروع الإيراني الإرهابي

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
11
11,959

أكد وزير الإعلام اليمني، الدكتور معمر الإرياني، أن إعلان زعيم المليشيا الحوثية المدعومة من إيران صفقة لتبادل الأسرى متاجرة، ومزايدة رخيصة، تدحضها ممارسات مليشياته على الأرض.

جاء ذلك في بيان، نشره عبر حسابه الرسمي بتويتر ردًّا على ما نشرته قناة المسيرة الحوثية حول مزاعم المليشيا الحوثية إبرام صفقة لتبادل الأسرى.

ووصف الدكتور الإرياني ترحيب حركة حماس بالصفقة بالأسلوب المستفز لمشاعر اليمنيين، وتأكيد لانخراطها في العمل كأداة للمشروع الإيراني الذي يستخدم القضية الفلسطينية كشعار لتمرير مخططاته التوسعية في المنطقة.

وبيَّن الوزير الإرياني أن عرض الحوثي عبدالملك الخاص بتبادل أسرى متاجرة، ومزايدة رخيصة، تدحضها ممارسات مليشياته الإرهابية على الأرض من قتل لآلاف اليمنيين، واختطاف، وتعذيب لعشرات الآلاف، وتدمير للمنازل والمساجد، وإغلاق جمعية الأقصى، ونهب أرصدتها، والاستمرار في اختطاف صحفيين وإعلاميين وناشطين، ذنبهم وسلاحهم الوحيد القلم.

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