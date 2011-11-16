ولي العهد يهنئ هاتفيًا وزير الثقافة بسلطنة عمان بمناسبة عقد قرانه

أعرب عن تمنياته له بوافر السعادة والتوفيق

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًا، بذي يزن بن هيثم بن طارق آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب بسلطنة عمان.

وعبر سمو ولي العهد خلال الاتصال عن تهنئته له بمناسبة عقد قرانه، وتمنياته بوافر السعادة والتوفيق.

وأعرب وزير الثقافة والرياضة والشباب بسلطنة عمان عن الشكر لسمو ولي العهد على تهنئته وما أبداه من مشاعر أخوية صادقة.