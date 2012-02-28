شنت مقاتلات التحالف العربي، الليلة الماضية، غارات جوية على تجمعات لميليشيا الحوثي الانقلابية في مديرية المتون في محافظة الجوف شرقي اليمن. وذكر موقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية، اليوم، أن الغارات استهدفت تجمعات وآليات الميليشيا الحوثية في مزرعة العيزري شمالي مديرية المتون. وأسفرت الغارات عن تدمير عدد من الآليات التابعة للميليشيا ومصرع من كانوا على متنها.

غارات جوية تلحق خسائر بالحوثيين في "متون الجوف" وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2018-02-27 شنت مقاتلات التحالف العربي، الليلة الماضية، غارات جوية على تجمعات لميليشيا الحوثي الانقلابية في مديرية المتون في محافظة الجوف شرقي اليمن.



وذكر موقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية، اليوم، أن الغارات استهدفت تجمعات وآليات الميليشيا الحوثية في مزرعة العيزري شمالي مديرية المتون.



وأسفرت الغارات عن تدمير عدد من الآليات التابعة للميليشيا ومصرع من كانوا على متنها.

27 فبراير 2018 - 11 جمادى الآخر 1439 03:01 PM

غارات جوية تلحق خسائر بالحوثيين في "متون الجوف" أسفرت عن تدمير آليات ومصرع من كانوا على متنها





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شنت مقاتلات التحالف العربي، الليلة الماضية، غارات جوية على تجمعات لميليشيا الحوثي الانقلابية في مديرية المتون في محافظة الجوف شرقي اليمن.



وذكر موقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية، اليوم، أن الغارات استهدفت تجمعات وآليات الميليشيا الحوثية في مزرعة العيزري شمالي مديرية المتون.



وأسفرت الغارات عن تدمير عدد من الآليات التابعة للميليشيا ومصرع من كانوا على متنها.