عقد وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، اليوم؛ اجتماعاً مع وزير التعليم رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، وذلك في مقر وزارة الثقافة في الدرعية. وجرى خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون بين وزارتَي الثقافة والتعليم؛ لتحقيق الأهداف الاستراتيجية ذات الصلة؛ حيث تم الاتفاق المبدئي على التعاون بين الوزارتين في إدراج الثقافة والفنون في مناهج التعليم العام والأهلي، إضافةً إلى نقل صلاحية إعطاء التصاريح والرخص للأنشطة والمسارات الثقافية والفنية إلى وزارة الثقافة، وأن يكون لوزارة الثقافة التصريح للمعاهد والجامعات والكليات والمدارس الأهلية للبرامج والأنشطة والمسارات التعليمية المستحدثة في الثقافة والفنون. وتم الاتفاق المبدئي على دراسة نقل إنشاء وإصدار التصاريح للمعاهد والكليات والمدارس الأهلية المتخصصة في مجالات الثقافة والفنون، إلى وزارة الثقافة، كما تم الاتفاق المبدئي بين الوزارتين على تفعيل واستخدام وتشغيل مرافق وزارة التعليم؛ كالمسارح المدرسية والجامعية.

"بن فرحان" يبحث آلية إدراج الثقافة والفنون بمناهج التعليم العام والأهلي وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2019-11-07 عقد وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، اليوم؛ اجتماعاً مع وزير التعليم رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، وذلك في مقر وزارة الثقافة في الدرعية.



وجرى خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون بين وزارتَي الثقافة والتعليم؛ لتحقيق الأهداف الاستراتيجية ذات الصلة؛ حيث تم الاتفاق المبدئي على التعاون بين الوزارتين في إدراج الثقافة والفنون في مناهج التعليم العام والأهلي، إضافةً إلى نقل صلاحية إعطاء التصاريح والرخص للأنشطة والمسارات الثقافية والفنية إلى وزارة الثقافة، وأن يكون لوزارة الثقافة التصريح للمعاهد والجامعات والكليات والمدارس الأهلية للبرامج والأنشطة والمسارات التعليمية المستحدثة في الثقافة والفنون.



وتم الاتفاق المبدئي على دراسة نقل إنشاء وإصدار التصاريح للمعاهد والكليات والمدارس الأهلية المتخصصة في مجالات الثقافة والفنون، إلى وزارة الثقافة، كما تم الاتفاق المبدئي بين الوزارتين على تفعيل واستخدام وتشغيل مرافق وزارة التعليم؛ كالمسارح المدرسية والجامعية.

07 نوفمبر 2019 - 10 ربيع الأول 1441 07:08 PM

"بن فرحان" يبحث آلية إدراج الثقافة والفنون بمناهج التعليم العام والأهلي خلال اجتماعٍ جمعه بـ"آل الشيخ" في مقر وزارة الثقافة في الدرعية





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عقد وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، اليوم؛ اجتماعاً مع وزير التعليم رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، وذلك في مقر وزارة الثقافة في الدرعية.



وجرى خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون بين وزارتَي الثقافة والتعليم؛ لتحقيق الأهداف الاستراتيجية ذات الصلة؛ حيث تم الاتفاق المبدئي على التعاون بين الوزارتين في إدراج الثقافة والفنون في مناهج التعليم العام والأهلي، إضافةً إلى نقل صلاحية إعطاء التصاريح والرخص للأنشطة والمسارات الثقافية والفنية إلى وزارة الثقافة، وأن يكون لوزارة الثقافة التصريح للمعاهد والجامعات والكليات والمدارس الأهلية للبرامج والأنشطة والمسارات التعليمية المستحدثة في الثقافة والفنون.



وتم الاتفاق المبدئي على دراسة نقل إنشاء وإصدار التصاريح للمعاهد والكليات والمدارس الأهلية المتخصصة في مجالات الثقافة والفنون، إلى وزارة الثقافة، كما تم الاتفاق المبدئي بين الوزارتين على تفعيل واستخدام وتشغيل مرافق وزارة التعليم؛ كالمسارح المدرسية والجامعية.