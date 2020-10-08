"ذهبنا معًا وسنغادر معًا" .. حلف "الناتو" يربط خروجه من أفغانستان بانسحاب أمريكا

غداة إعلان "ترامب" إعادة القوات بحلول عيد الميلاد

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ، اليوم (الخميس)، أن الحلف سيسحب قواته من أفغانستان بالتزامن مع انسحاب الجيش الأمريكي من البلاد، في ضوء إعلان الرئيس دونالد ترامب عزمه سحب قوات بلاده بحلول عيد الميلاد.

وقال "ستولتنبرغ" في إحاطة إعلامية إلى جانب رئيس حكومة جمهورية مقدونيا الشمالية زوران زايف:"قررنا معًا الذهاب إلى أفغانستان. سنمضي معًا في التعديلات على القوات وسنغادر البلد معًا في الوقت المناسب"، وفقًا لـ "فرانس".