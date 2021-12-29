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أكثر من 441 ألف إصابة بـ"كورونا" في الولايات المتحدة في يوم واحد

الحصيلة الإجمالية تخطت 52 مليوناً والوفيات 816 ألفاً

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 441,278 إصابة ‏جديدة و 1,627 وفاة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ).‏
وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بلغت ‏52,809,291، فيما بلغ عدد ‏الوفيات 816,239 .‏

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أكثر من 441 ألف إصابة بـ"كورونا" في الولايات المتحدة في يوم واحد
سبق

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 441,278 إصابة ‏جديدة و 1,627 وفاة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ).‏
وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بلغت ‏52,809,291، فيما بلغ عدد ‏الوفيات 816,239 .‏

29 ديسمبر 2021 - 25 جمادى الأول 1443
11:06 PM
اخر تعديل
30 ديسمبر 2021 - 26 جمادى الأول 1443
12:27 AM

أكثر من 441 ألف إصابة بـ"كورونا" في الولايات المتحدة في يوم واحد

الحصيلة الإجمالية تخطت 52 مليوناً والوفيات 816 ألفاً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 441,278 إصابة ‏جديدة و 1,627 وفاة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ).‏
وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بلغت ‏52,809,291، فيما بلغ عدد ‏الوفيات 816,239 .‏

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,015
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,068
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,625
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