سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 441,278 إصابة ‏جديدة و 1,627 وفاة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ).‏ وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بلغت ‏52,809,291، فيما بلغ عدد ‏الوفيات 816,239 .‏

أكثر من 441 ألف إصابة بـ"كورونا" في الولايات المتحدة في يوم واحد وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-12-29 سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 441,278 إصابة ‏جديدة و 1,627 وفاة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ).‏

وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بلغت ‏52,809,291، فيما بلغ عدد ‏الوفيات 816,239 .‏

29 ديسمبر 2021 - 25 جمادى الأول 1443 11:06 PM

اخر تعديل 30 ديسمبر 2021 - 26 جمادى الأول 1443 12:27 AM

أكثر من 441 ألف إصابة بـ"كورونا" في الولايات المتحدة في يوم واحد الحصيلة الإجمالية تخطت 52 مليوناً والوفيات 816 ألفاً





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سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 441,278 إصابة ‏جديدة و 1,627 وفاة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ).‏

وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بلغت ‏52,809,291، فيما بلغ عدد ‏الوفيات 816,239 .‏