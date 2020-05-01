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"مدني الباحة" تحذّر من تقلبات جوية تستمر حتى 9 مساءً

"الأرصاد": سحب ممطرة ورياح على محافظات عدة

جدّدت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، تنبيهاتها للجميع، بضرورة توخي الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول.

جاء ذلك بعدما نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من سحب رعدية ممطرة تصحب برياح نشطة سطحية وتدنٍ في مدى الرؤية على منطقة الباحة.

وتشمل الحالة مدينة الباحة، ومحافظتَي المخواة وبلجرشي، والأجزاء المجاورة لها، وتستمر الحالة حتى الساعة التاسعة مساءً.

حالة الطقس الأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مدني الباحة" تحذّر من تقلبات جوية تستمر حتى 9 مساءً
سبق

جدّدت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، تنبيهاتها للجميع، بضرورة توخي الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول.

جاء ذلك بعدما نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من سحب رعدية ممطرة تصحب برياح نشطة سطحية وتدنٍ في مدى الرؤية على منطقة الباحة.

وتشمل الحالة مدينة الباحة، ومحافظتَي المخواة وبلجرشي، والأجزاء المجاورة لها، وتستمر الحالة حتى الساعة التاسعة مساءً.

01 مايو 2020 - 8 رمضان 1441
02:54 PM

"مدني الباحة" تحذّر من تقلبات جوية تستمر حتى 9 مساءً

"الأرصاد": سحب ممطرة ورياح على محافظات عدة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الباحة
0
1,416

جدّدت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، تنبيهاتها للجميع، بضرورة توخي الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول.

جاء ذلك بعدما نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من سحب رعدية ممطرة تصحب برياح نشطة سطحية وتدنٍ في مدى الرؤية على منطقة الباحة.

وتشمل الحالة مدينة الباحة، ومحافظتَي المخواة وبلجرشي، والأجزاء المجاورة لها، وتستمر الحالة حتى الساعة التاسعة مساءً.

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