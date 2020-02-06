اختتام أعمال الملتقى التوعوي الأول للمخدرات

بحضور 600 من منسوبي وزارة العمل

اختتم فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، بالتعاون مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات بالمنطقة، أعمال الملتقى التوعوي الأول للمخدرات.

وعقد الملتقى، خلال الثلاثة أيام الماضية، بحضور ما يقارب ٦٠٠ موظف وموظفة من منسوبي وزارة العمل، وبعض الجهات الحكومية الأخرى، ومجموعة من القيادات في الجهتين، بالإضافة إلى بعض المهتمين والمهتمات بالشأن الاجتماعي والنفسي.

شارك في جلسات الملتقى، نخبة من الأكاديميين والمختصين الذين قدموا مجموعة من أوراق العمل، بدأتها د.عيشة قفاص، وتحدثت عن مؤشرات الإدمان وعلامات التعاطي. كما تناول د. فيصل البيشي، أساسيات علاج الإدمان بالشرح والتفصيل.

وقدمت د. هند الصفيان، نبذة موجزة عن الرعاية النفسية والاجتماعية والإنسانية لنزلاء السجون. وفي الجلسة الأخيرة قدم العميد صالح اللحيدان، ورقة عمل توضح مهارات أساليب التفتيش .

وفي ختام الملتقى، أكد الحضور والمشاركون على ضرورة تكاتف الجهود بين أفراد ومؤسسات المجتمع، للتصدي لهذه الآفة والحد من أضرارها.

كما جرى عرض التطبيق الجديد للمديرية العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة الرياض، والذي يحمل ملفًا لأبرز المواد المخدرة، ثم تجول الجميع في المعرض التعريفي المصاحب الذي أقيم بهذه المناسبة.

يُذكر أن هذا الملتقى يأتي ضمن مجموعة من الشراكات والاتفاقيات التي يعقدها فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالرياض، مع جميع جهات ومؤسسات الدولة لتطوير أداء منسوبيها وتقديم أفضل أوجه الرعاية لمستفيديها من الجنسين.