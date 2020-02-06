النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

اختتام أعمال الملتقى التوعوي الأول للمخدرات

بحضور 600 من منسوبي وزارة العمل

اختتم فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، بالتعاون مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات بالمنطقة، أعمال الملتقى التوعوي الأول للمخدرات.

وعقد الملتقى، خلال الثلاثة أيام الماضية، بحضور ما يقارب ٦٠٠ موظف وموظفة من منسوبي وزارة العمل، وبعض الجهات الحكومية الأخرى، ومجموعة من القيادات في الجهتين، بالإضافة إلى بعض المهتمين والمهتمات بالشأن الاجتماعي والنفسي.

شارك في جلسات الملتقى، نخبة من الأكاديميين والمختصين الذين قدموا مجموعة من أوراق العمل، بدأتها د.عيشة قفاص، وتحدثت عن مؤشرات الإدمان وعلامات التعاطي. كما تناول د. فيصل البيشي، أساسيات علاج الإدمان بالشرح والتفصيل.

وقدمت د. هند الصفيان، نبذة موجزة عن الرعاية النفسية والاجتماعية والإنسانية لنزلاء السجون. وفي الجلسة الأخيرة قدم العميد صالح اللحيدان، ورقة عمل توضح مهارات أساليب التفتيش .

وفي ختام الملتقى، أكد الحضور والمشاركون على ضرورة تكاتف الجهود بين أفراد ومؤسسات المجتمع، للتصدي لهذه الآفة والحد من أضرارها.

كما جرى عرض التطبيق الجديد للمديرية العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة الرياض، والذي يحمل ملفًا لأبرز المواد المخدرة، ثم تجول الجميع في المعرض التعريفي المصاحب الذي أقيم بهذه المناسبة.

يُذكر أن هذا الملتقى يأتي ضمن مجموعة من الشراكات والاتفاقيات التي يعقدها فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالرياض، مع جميع جهات ومؤسسات الدولة لتطوير أداء منسوبيها وتقديم أفضل أوجه الرعاية لمستفيديها من الجنسين.

المديرية العامة لمكافحة المخدرات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
اختتام أعمال الملتقى التوعوي الأول للمخدرات
سبق

اختتم فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، بالتعاون مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات بالمنطقة، أعمال الملتقى التوعوي الأول للمخدرات.

وعقد الملتقى، خلال الثلاثة أيام الماضية، بحضور ما يقارب ٦٠٠ موظف وموظفة من منسوبي وزارة العمل، وبعض الجهات الحكومية الأخرى، ومجموعة من القيادات في الجهتين، بالإضافة إلى بعض المهتمين والمهتمات بالشأن الاجتماعي والنفسي.

شارك في جلسات الملتقى، نخبة من الأكاديميين والمختصين الذين قدموا مجموعة من أوراق العمل، بدأتها د.عيشة قفاص، وتحدثت عن مؤشرات الإدمان وعلامات التعاطي. كما تناول د. فيصل البيشي، أساسيات علاج الإدمان بالشرح والتفصيل.

وقدمت د. هند الصفيان، نبذة موجزة عن الرعاية النفسية والاجتماعية والإنسانية لنزلاء السجون. وفي الجلسة الأخيرة قدم العميد صالح اللحيدان، ورقة عمل توضح مهارات أساليب التفتيش .

وفي ختام الملتقى، أكد الحضور والمشاركون على ضرورة تكاتف الجهود بين أفراد ومؤسسات المجتمع، للتصدي لهذه الآفة والحد من أضرارها.

كما جرى عرض التطبيق الجديد للمديرية العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة الرياض، والذي يحمل ملفًا لأبرز المواد المخدرة، ثم تجول الجميع في المعرض التعريفي المصاحب الذي أقيم بهذه المناسبة.

يُذكر أن هذا الملتقى يأتي ضمن مجموعة من الشراكات والاتفاقيات التي يعقدها فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالرياض، مع جميع جهات ومؤسسات الدولة لتطوير أداء منسوبيها وتقديم أفضل أوجه الرعاية لمستفيديها من الجنسين.

06 فبراير 2020 - 12 جمادى الآخر 1441
05:38 PM

اختتام أعمال الملتقى التوعوي الأول للمخدرات

بحضور 600 من منسوبي وزارة العمل

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
58

اختتم فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، بالتعاون مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات بالمنطقة، أعمال الملتقى التوعوي الأول للمخدرات.

وعقد الملتقى، خلال الثلاثة أيام الماضية، بحضور ما يقارب ٦٠٠ موظف وموظفة من منسوبي وزارة العمل، وبعض الجهات الحكومية الأخرى، ومجموعة من القيادات في الجهتين، بالإضافة إلى بعض المهتمين والمهتمات بالشأن الاجتماعي والنفسي.

شارك في جلسات الملتقى، نخبة من الأكاديميين والمختصين الذين قدموا مجموعة من أوراق العمل، بدأتها د.عيشة قفاص، وتحدثت عن مؤشرات الإدمان وعلامات التعاطي. كما تناول د. فيصل البيشي، أساسيات علاج الإدمان بالشرح والتفصيل.

وقدمت د. هند الصفيان، نبذة موجزة عن الرعاية النفسية والاجتماعية والإنسانية لنزلاء السجون. وفي الجلسة الأخيرة قدم العميد صالح اللحيدان، ورقة عمل توضح مهارات أساليب التفتيش .

وفي ختام الملتقى، أكد الحضور والمشاركون على ضرورة تكاتف الجهود بين أفراد ومؤسسات المجتمع، للتصدي لهذه الآفة والحد من أضرارها.

كما جرى عرض التطبيق الجديد للمديرية العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة الرياض، والذي يحمل ملفًا لأبرز المواد المخدرة، ثم تجول الجميع في المعرض التعريفي المصاحب الذي أقيم بهذه المناسبة.

يُذكر أن هذا الملتقى يأتي ضمن مجموعة من الشراكات والاتفاقيات التي يعقدها فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالرياض، مع جميع جهات ومؤسسات الدولة لتطوير أداء منسوبيها وتقديم أفضل أوجه الرعاية لمستفيديها من الجنسين.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,394
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
9,994
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,987
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,514

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

المقالات

توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

عبدالله بن خميس العمري
مبادرة الأمان لأبناء سلمان

مبادرة الأمان لأبناء سلمان

مها عبدالله الحقباني
حال الجامعات وتصريح الوزير

حال الجامعات وتصريح الوزير

ماجد البريكان
بوادر رؤية المملكة ٢٠٣٠

بوادر رؤية المملكة ٢٠٣٠

نورة الجايز
حل عملي للمباريات المؤجَّلة..!

حل عملي للمباريات المؤجَّلة..!

محمد الصيـعري
قضية حراس الأمن..!

قضية حراس الأمن..!

ماجد الحربي
اختراق "بيزوس" وقلة الحيلة

اختراق "بيزوس" وقلة الحيلة

ماجد البريكان
البيوت السعيدة.. ماذا تفعل الحموات؟

البيوت السعيدة.. ماذا تفعل الحموات؟

عبدالغني الشيخ
إلى متى السكوت على الأكاذيب والشائعات؟

إلى متى السكوت على الأكاذيب والشائعات؟

صالح مطر الغامدي
قد فاز باللذات مَن كان جسورًا..!

قد فاز باللذات مَن كان جسورًا..!

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة