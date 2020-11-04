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شاهد.. تكثيف الإجراءات الاحترازية على أبواب المسجد الحرام

150 موظفاً يتأكدون من منع دخول الأمتعة والآلات الحادة

كثّفت الإدارة العامة للشؤون الفنية والخدمية التابعة لوكالة الشؤون الفنية والخدمية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الإجراءات الاحترازية، على أبواب المسجد الحرام.

وذكر مدير إدارة الأبواب بالمسجد الحرام فهد الجعيد، أن الإدارة عملت على الإشراف على جميع أبواب المسجد الحرام للمرحلة الأولى والمرحلة الثانية البالغ عددها أكثر من 100 باب.

وقال: الأبواب الخاصة بالمصلين عددها 19 باباً؛ وهي: "جسر أجياد، سلم الشبيكة، سلم 91، سلم 92، عبارة 80، عبارة 78، باب 84، باب 74، باب 123، باب 121، سلم الارقم، باب 114، باب 70، باب 73، بدروم 76، بدروم 82، مدخل جسر الأرقم، سلم المروة، باب 88"، أما الأبواب الخاصة بالمعتمرين عددها "13"؛ وهي: "باب الملك فهد، جسر الشبيكة، باب أجياد، باب الصفا، باب النبي، سلم الأرقم، باب بني شيبة، باب المروة، جسر المروة، عبارة النبي، جسر المروة عربات، بدروم السلام، أبواب الصفا".

وأضاف: أسماء وأرقام أبواب المسجد الحرام تساعد مرتادي ضيوف بيت الله الحرام، على معرفة الأبواب التي دخلوا منها؛ لتسهيل حركة خروجهم باتجاه مساكنهم، وتأمين مراقبين على هذه الأبواب والبالغ عددهم أكثر من 150 موظفاً، حيت يقومون بتنفيذ التعليمات الخاصة بالإدارة التي منها عدم دخول الأمتعة والأطعمة والآلات الحادة وخلافه، مما يساعد على نظافة المسجد الحرام لتأدية العبادة براحة واطمئنان.

وأشار "الجعيد" إلى أنه تم التأكيد على الجميع تطبيق الإجراءات الاحترازية وفق التعليمات الصادرة من الرئاسة.

واختتم بالقول: هذه الخدمات بمتابعة مستمرة من قبل وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية محمد بن مصلح الجابري؛ تنفيذاً لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ تحقيقاً لتطلعات القيادة في توفير أجواء آمنة مطمئنة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. تكثيف الإجراءات الاحترازية على أبواب المسجد الحرام
سبق

كثّفت الإدارة العامة للشؤون الفنية والخدمية التابعة لوكالة الشؤون الفنية والخدمية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الإجراءات الاحترازية، على أبواب المسجد الحرام.

وذكر مدير إدارة الأبواب بالمسجد الحرام فهد الجعيد، أن الإدارة عملت على الإشراف على جميع أبواب المسجد الحرام للمرحلة الأولى والمرحلة الثانية البالغ عددها أكثر من 100 باب.

وقال: الأبواب الخاصة بالمصلين عددها 19 باباً؛ وهي: "جسر أجياد، سلم الشبيكة، سلم 91، سلم 92، عبارة 80، عبارة 78، باب 84، باب 74، باب 123، باب 121، سلم الارقم، باب 114، باب 70، باب 73، بدروم 76، بدروم 82، مدخل جسر الأرقم، سلم المروة، باب 88"، أما الأبواب الخاصة بالمعتمرين عددها "13"؛ وهي: "باب الملك فهد، جسر الشبيكة، باب أجياد، باب الصفا، باب النبي، سلم الأرقم، باب بني شيبة، باب المروة، جسر المروة، عبارة النبي، جسر المروة عربات، بدروم السلام، أبواب الصفا".

وأضاف: أسماء وأرقام أبواب المسجد الحرام تساعد مرتادي ضيوف بيت الله الحرام، على معرفة الأبواب التي دخلوا منها؛ لتسهيل حركة خروجهم باتجاه مساكنهم، وتأمين مراقبين على هذه الأبواب والبالغ عددهم أكثر من 150 موظفاً، حيت يقومون بتنفيذ التعليمات الخاصة بالإدارة التي منها عدم دخول الأمتعة والأطعمة والآلات الحادة وخلافه، مما يساعد على نظافة المسجد الحرام لتأدية العبادة براحة واطمئنان.

وأشار "الجعيد" إلى أنه تم التأكيد على الجميع تطبيق الإجراءات الاحترازية وفق التعليمات الصادرة من الرئاسة.

واختتم بالقول: هذه الخدمات بمتابعة مستمرة من قبل وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية محمد بن مصلح الجابري؛ تنفيذاً لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ تحقيقاً لتطلعات القيادة في توفير أجواء آمنة مطمئنة.

04 نوفمبر 2020 - 18 ربيع الأول 1442
03:23 PM

شاهد.. تكثيف الإجراءات الاحترازية على أبواب المسجد الحرام

150 موظفاً يتأكدون من منع دخول الأمتعة والآلات الحادة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كثّفت الإدارة العامة للشؤون الفنية والخدمية التابعة لوكالة الشؤون الفنية والخدمية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الإجراءات الاحترازية، على أبواب المسجد الحرام.

وذكر مدير إدارة الأبواب بالمسجد الحرام فهد الجعيد، أن الإدارة عملت على الإشراف على جميع أبواب المسجد الحرام للمرحلة الأولى والمرحلة الثانية البالغ عددها أكثر من 100 باب.

وقال: الأبواب الخاصة بالمصلين عددها 19 باباً؛ وهي: "جسر أجياد، سلم الشبيكة، سلم 91، سلم 92، عبارة 80، عبارة 78، باب 84، باب 74، باب 123، باب 121، سلم الارقم، باب 114، باب 70، باب 73، بدروم 76، بدروم 82، مدخل جسر الأرقم، سلم المروة، باب 88"، أما الأبواب الخاصة بالمعتمرين عددها "13"؛ وهي: "باب الملك فهد، جسر الشبيكة، باب أجياد، باب الصفا، باب النبي، سلم الأرقم، باب بني شيبة، باب المروة، جسر المروة، عبارة النبي، جسر المروة عربات، بدروم السلام، أبواب الصفا".

وأضاف: أسماء وأرقام أبواب المسجد الحرام تساعد مرتادي ضيوف بيت الله الحرام، على معرفة الأبواب التي دخلوا منها؛ لتسهيل حركة خروجهم باتجاه مساكنهم، وتأمين مراقبين على هذه الأبواب والبالغ عددهم أكثر من 150 موظفاً، حيت يقومون بتنفيذ التعليمات الخاصة بالإدارة التي منها عدم دخول الأمتعة والأطعمة والآلات الحادة وخلافه، مما يساعد على نظافة المسجد الحرام لتأدية العبادة براحة واطمئنان.

وأشار "الجعيد" إلى أنه تم التأكيد على الجميع تطبيق الإجراءات الاحترازية وفق التعليمات الصادرة من الرئاسة.

واختتم بالقول: هذه الخدمات بمتابعة مستمرة من قبل وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية محمد بن مصلح الجابري؛ تنفيذاً لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ تحقيقاً لتطلعات القيادة في توفير أجواء آمنة مطمئنة.

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