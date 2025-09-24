الأمن يقبض على المحتال في فيديو موظف شركة التأمين

علمت "سبق" أن الجهات الأمنية أطاحت بـ"شخص" كان ينتحل صفة موظف في إحدى شركات التأمين للنصب والاحتيال وسرقة الأموال.



وكان مقطع فيديو صٌوِّر من كاميرات مراقبة، قد وثّق ممارسات الشخص عند قيامه بالاحتيال على أحد المواطنين.