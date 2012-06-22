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22 ألف جولة رقابية على مساجد وجوامع المملكة خلال أسبوع

نفّذتها "الشؤون الإسلامية".. لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية

نفّذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أكثر من 22 ألف جولة رقابية في مساجد وجوامع المملكة خلال الأسبوع الماضي؛ لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية، التي اعتمدتها الوزارة بالتنسيق والمتابعة مع الجهات المختصة لمنع انتشار فيروس كورونا، ولتحقيق أعلى معايير الأمان في بيوت الله؛ تحقيقاً لرسالة الوزارة وأهدافها العامة.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الجولات الرقابية مستمرة من قبل مراقبي المساجد بالمناطق، وهناك لجان ميدانية رقابية تعمل على مدار الساعة لرفع جميع المخالفات، واتخاذ كل الإجراءات النظامية، مجددة التأكيد على أهمية الأخذ بتعليمات الوزارة، التي تصب في مصلحة الجميع، ولحماية صحتهم خلال وجودهم بالمساجد.

ودعت الوزارة الجميع حال ملاحظة جوانب القصور في تطبيق الإجراءات الاحترازية في المساجد الاتصال بمركز خدمات المستفيدين 1933، مؤكدة أن التعاون في تلافي أي قصور في الخدمات وتوفير أعلى معايير السلامة للمصلين واجب شرعي ومسؤولية وطنية يشارك فيها الجميع.

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22 ألف جولة رقابية على مساجد وجوامع المملكة خلال أسبوع
سبق

نفّذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أكثر من 22 ألف جولة رقابية في مساجد وجوامع المملكة خلال الأسبوع الماضي؛ لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية، التي اعتمدتها الوزارة بالتنسيق والمتابعة مع الجهات المختصة لمنع انتشار فيروس كورونا، ولتحقيق أعلى معايير الأمان في بيوت الله؛ تحقيقاً لرسالة الوزارة وأهدافها العامة.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الجولات الرقابية مستمرة من قبل مراقبي المساجد بالمناطق، وهناك لجان ميدانية رقابية تعمل على مدار الساعة لرفع جميع المخالفات، واتخاذ كل الإجراءات النظامية، مجددة التأكيد على أهمية الأخذ بتعليمات الوزارة، التي تصب في مصلحة الجميع، ولحماية صحتهم خلال وجودهم بالمساجد.

ودعت الوزارة الجميع حال ملاحظة جوانب القصور في تطبيق الإجراءات الاحترازية في المساجد الاتصال بمركز خدمات المستفيدين 1933، مؤكدة أن التعاون في تلافي أي قصور في الخدمات وتوفير أعلى معايير السلامة للمصلين واجب شرعي ومسؤولية وطنية يشارك فيها الجميع.

21 يونيو 2021 - 11 ذو القعدة 1442
04:16 PM

22 ألف جولة رقابية على مساجد وجوامع المملكة خلال أسبوع

نفّذتها "الشؤون الإسلامية".. لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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نفّذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أكثر من 22 ألف جولة رقابية في مساجد وجوامع المملكة خلال الأسبوع الماضي؛ لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية، التي اعتمدتها الوزارة بالتنسيق والمتابعة مع الجهات المختصة لمنع انتشار فيروس كورونا، ولتحقيق أعلى معايير الأمان في بيوت الله؛ تحقيقاً لرسالة الوزارة وأهدافها العامة.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الجولات الرقابية مستمرة من قبل مراقبي المساجد بالمناطق، وهناك لجان ميدانية رقابية تعمل على مدار الساعة لرفع جميع المخالفات، واتخاذ كل الإجراءات النظامية، مجددة التأكيد على أهمية الأخذ بتعليمات الوزارة، التي تصب في مصلحة الجميع، ولحماية صحتهم خلال وجودهم بالمساجد.

ودعت الوزارة الجميع حال ملاحظة جوانب القصور في تطبيق الإجراءات الاحترازية في المساجد الاتصال بمركز خدمات المستفيدين 1933، مؤكدة أن التعاون في تلافي أي قصور في الخدمات وتوفير أعلى معايير السلامة للمصلين واجب شرعي ومسؤولية وطنية يشارك فيها الجميع.

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