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بين شدة وضعف واتساع وانقباض.. "المسند": سحب ممطرة بهذه المناطق

فيما توقعت "الأرصاد" استمرارها رعدية مصحوبة برياح نشطة وعوالق ترابية

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، اليوم، سحباً ممطرة بمناطق عدة.

وقال "المسند": "ما زالت التوقعات المطرية لم تنقطع، ولله الحمد، طول فصل الصيف ما بين شدة وضعف، واتساع وانقباض".

وتابع: "اليوم #الإثنين متوقع أن تتشكل السحب الممطرة على أجزاءٍ من مرتفعات #عسير #جازان #الباحة.. هذا والله أعلم".

كانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار تكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة)، فيما تؤثر العوالق الترابية في أجزاء من شمال المملكة ووسطها.

حالة الطقس الأرصاد أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بين شدة وضعف واتساع وانقباض.. "المسند": سحب ممطرة بهذه المناطق
سبق

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، اليوم، سحباً ممطرة بمناطق عدة.

وقال "المسند": "ما زالت التوقعات المطرية لم تنقطع، ولله الحمد، طول فصل الصيف ما بين شدة وضعف، واتساع وانقباض".

وتابع: "اليوم #الإثنين متوقع أن تتشكل السحب الممطرة على أجزاءٍ من مرتفعات #عسير #جازان #الباحة.. هذا والله أعلم".

كانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار تكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة)، فيما تؤثر العوالق الترابية في أجزاء من شمال المملكة ووسطها.

14 سبتمبر 2020 - 26 محرّم 1442
09:59 AM

بين شدة وضعف واتساع وانقباض.. "المسند": سحب ممطرة بهذه المناطق

فيما توقعت "الأرصاد" استمرارها رعدية مصحوبة برياح نشطة وعوالق ترابية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، اليوم، سحباً ممطرة بمناطق عدة.

وقال "المسند": "ما زالت التوقعات المطرية لم تنقطع، ولله الحمد، طول فصل الصيف ما بين شدة وضعف، واتساع وانقباض".

وتابع: "اليوم #الإثنين متوقع أن تتشكل السحب الممطرة على أجزاءٍ من مرتفعات #عسير #جازان #الباحة.. هذا والله أعلم".

كانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار تكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة)، فيما تؤثر العوالق الترابية في أجزاء من شمال المملكة ووسطها.

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