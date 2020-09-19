وبإمكان المستهلك التأكد عند رغبته في شراء الأجهزة الكهربائية وبينها المكيفات استخدام التطبيق لضمان صحة المعلومات المدونة بين البطاقة والجهاز.

يُشار إلى أن الحملة الوطنية "لتبقى" هدفها رفع الوعي بأهمية ترشيد استهلاك الطاقة.

وشارك في النتائج النهائية للتصويت 417 صوتًا، 6 % يعدون تطبيق بطاقة، و41 % تطبيق كفاءة، و53 % تطبيق تأكد المخصص للمعلومات الصحيحة.

طرحت الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة "لتبقى" التابعة للبرنامج السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة" استفتاء للمتابعين والجمهور عبر حسابها بـ"تويتر"، حول التطبيق المستخدم للتحقق من صحة معلومات بطاقة كفاءة الطاقة، ويرى 53 % منهم أن تطبيق "تأكد" هو الدليل الصحيح والأمثل.

استفتاء .. 53 % يرون تطبيق "تأكد" هو الدليل الصحيح لمعلومات بطاقة "كفاءة" صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-09-19 طرحت الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة "لتبقى" التابعة للبرنامج السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة" استفتاء للمتابعين والجمهور عبر حسابها بـ"تويتر"، حول التطبيق المستخدم للتحقق من صحة معلومات بطاقة كفاءة الطاقة، ويرى 53 % منهم أن تطبيق "تأكد" هو الدليل الصحيح والأمثل. وشارك في النتائج النهائية للتصويت 417 صوتًا، 6 % يعدون تطبيق بطاقة، و41 % تطبيق كفاءة، و53 % تطبيق تأكد المخصص للمعلومات الصحيحة. يُشار إلى أن الحملة الوطنية "لتبقى" هدفها رفع الوعي بأهمية ترشيد استهلاك الطاقة. وبإمكان المستهلك التأكد عند رغبته في شراء الأجهزة الكهربائية وبينها المكيفات استخدام التطبيق لضمان صحة المعلومات المدونة بين البطاقة والجهاز.

19 سبتمبر 2020 - 2 صفر 1442 11:08 PM

استفتاء .. 53 % يرون تطبيق "تأكد" هو الدليل الصحيح لمعلومات بطاقة "كفاءة" المكيفات أحد الأجهزة التي تستهدفها الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة





A A A





3 مشاركة

طرحت الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة "لتبقى" التابعة للبرنامج السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة" استفتاء للمتابعين والجمهور عبر حسابها بـ"تويتر"، حول التطبيق المستخدم للتحقق من صحة معلومات بطاقة كفاءة الطاقة، ويرى 53 % منهم أن تطبيق "تأكد" هو الدليل الصحيح والأمثل.

وشارك في النتائج النهائية للتصويت 417 صوتًا، 6 % يعدون تطبيق بطاقة، و41 % تطبيق كفاءة، و53 % تطبيق تأكد المخصص للمعلومات الصحيحة.

يُشار إلى أن الحملة الوطنية "لتبقى" هدفها رفع الوعي بأهمية ترشيد استهلاك الطاقة.

وبإمكان المستهلك التأكد عند رغبته في شراء الأجهزة الكهربائية وبينها المكيفات استخدام التطبيق لضمان صحة المعلومات المدونة بين البطاقة والجهاز.