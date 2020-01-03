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أرقام قياسية بالثانية.. كاميرات خلفية ترصد المركبات الملاحقة لسيارات الإسعاف

"إعلاميون مبادرون" بغرفة عمليات "الهلال الأحمر".. وتطبيق يحدد موقع المستفيد

"تصوير: أمل البشير": أكدت هيئة الهلال الأحمر السعودي، أنه في إطار الجهود التي تبذلها لتطوير خدماتها الإسعافية؛ فقد تم استخدم أحدث تقنيات الاتصال والاستجابة العالمية؛ حيث يتم تحديد موقع المستفيد عبر عدة تقنيات؛ منها: تحديد الموقع المباشر لمستخدمي تطبيق "أسعفني" المجاني والمتاح للجميع في المملكة العربية السعودية، وتحديد موقع المتصل عبر الجوال.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للخدمات الإسعافية الدكتور محمد التويجري، أثناء شرحة لوفد من ملتقى "إعلاميون مبادرون" خلال زيارتهم لغرفة العمليات الرئيسية والاطلاع على الجهود التي تبذلها الهيئة؛ أن هذه التقنية تُعد الأحدث عالميًّا؛ وهو تحديد الموقع عبر تقنية 3Word's في نطاق مساحته ٣ أمتار مربعة، كما تستخدم فِرَق الهلال الأحمر السعودي الميدانية تقنيات اتصال متعددة؛ أهمها الجهاز اللوحي المحمول، الذي يمكّن المسعف من الاطلاع على معلومات أولية عن حالة المستفيد، وتساعد في التجهيز والإعداد المناسب قبل الوصول، كما تتيح للمسعف توثيق الحالة بتوقيع المستفيد فور الانتهاء من الخدمة.

وفي السياق ذاته، أكد مدير عام الإدارة العامة للاتصال المؤسسي فهد الحازمي، أنه تم تركيب كاميرات خلفية في سيارات الإسعاف؛ لرصد المركبات التي تلاحق سيارات الإسعاف أثناء نقل الحالات؛ مما يسبب إرباكًا للسائق وقد تتعرض سيارة الإسعاف لحادث -لا سمح الله- كما وفّر الهلال الأحمر السعودي خدمة الإسعاف الإلكتروني عن طريق توجيهات لعمل الإسعافات للمستفيد ذاتيًّا، أو بمساعدة ذويه للحالات البسيطة وغير الحرجة والتي لا تستدعي تدخلًا طبيًّا.

من جانبه، أوضح المهندس عبدالإله الطويل مدير عام الإدارة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، أنه، بجهود القيادات بالهيئة؛ فقد تفوق الهلال الأحمر السعودي بتحقيق أفضل النتائج للأهداف الموضوعة؛ حيث تم وضع هدف زمني لاستقبال مكالمة المستفيد في ٥ ثوانٍ، وتم تحقيق ٤ ثوانٍ لذلك.

وأضاف: "تم وضع هدف زمني ٦٠ ثانية لانطلاق الفرقة الميدانية، وتم تحقيق ٥٤ ثانية كحد أقصى، كما تم تحديد ١٥ دقيقة للوصول لموقع المستفيد في الظروف الطبيعية، وتم تحقيق ١٢ دقيقة لذلك".

وأكد المسؤولون في الهلال الأحمر السعودي من ناحية الجانب التطوعي وأهميته؛ حيث تم العمل على نظام إلكتروني يربط المتطوع من موظفي الهلال الأحمر ووزارة الصحة بعمليات اتصال الهلال الأحمر؛ ليتمكن من إجراء الإسعافات اللازمة حتى وصول الفريق الإسعافية.

يُذكر أن ملتقى "إعلاميون مبادرون"؛ هو ملتقى تطوعي يضم مجموعة من الإعلاميين من مختلف وسائل الإعلام المسموعة والمقروئة والمرئية، بالإضافة إلى السوشل ميديا، ويهدف إلى دعم القطاع الثالث غير الربحي، وإبراز جهودهم التي يقدمونها للمجتمع، إضافة إلى تسليط الضوء على عدد من البرامج النوعية التي تقدّمها الجهات الحكومية.

هيئة الهلال الأحمر السعودي تطبيق أسعفني أحدث تقنيات الاتصال والاستجابة العالمية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أرقام قياسية بالثانية.. كاميرات خلفية ترصد المركبات الملاحقة لسيارات الإسعاف
سبق

"تصوير: أمل البشير": أكدت هيئة الهلال الأحمر السعودي، أنه في إطار الجهود التي تبذلها لتطوير خدماتها الإسعافية؛ فقد تم استخدم أحدث تقنيات الاتصال والاستجابة العالمية؛ حيث يتم تحديد موقع المستفيد عبر عدة تقنيات؛ منها: تحديد الموقع المباشر لمستخدمي تطبيق "أسعفني" المجاني والمتاح للجميع في المملكة العربية السعودية، وتحديد موقع المتصل عبر الجوال.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للخدمات الإسعافية الدكتور محمد التويجري، أثناء شرحة لوفد من ملتقى "إعلاميون مبادرون" خلال زيارتهم لغرفة العمليات الرئيسية والاطلاع على الجهود التي تبذلها الهيئة؛ أن هذه التقنية تُعد الأحدث عالميًّا؛ وهو تحديد الموقع عبر تقنية 3Word's في نطاق مساحته ٣ أمتار مربعة، كما تستخدم فِرَق الهلال الأحمر السعودي الميدانية تقنيات اتصال متعددة؛ أهمها الجهاز اللوحي المحمول، الذي يمكّن المسعف من الاطلاع على معلومات أولية عن حالة المستفيد، وتساعد في التجهيز والإعداد المناسب قبل الوصول، كما تتيح للمسعف توثيق الحالة بتوقيع المستفيد فور الانتهاء من الخدمة.

وفي السياق ذاته، أكد مدير عام الإدارة العامة للاتصال المؤسسي فهد الحازمي، أنه تم تركيب كاميرات خلفية في سيارات الإسعاف؛ لرصد المركبات التي تلاحق سيارات الإسعاف أثناء نقل الحالات؛ مما يسبب إرباكًا للسائق وقد تتعرض سيارة الإسعاف لحادث -لا سمح الله- كما وفّر الهلال الأحمر السعودي خدمة الإسعاف الإلكتروني عن طريق توجيهات لعمل الإسعافات للمستفيد ذاتيًّا، أو بمساعدة ذويه للحالات البسيطة وغير الحرجة والتي لا تستدعي تدخلًا طبيًّا.

من جانبه، أوضح المهندس عبدالإله الطويل مدير عام الإدارة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، أنه، بجهود القيادات بالهيئة؛ فقد تفوق الهلال الأحمر السعودي بتحقيق أفضل النتائج للأهداف الموضوعة؛ حيث تم وضع هدف زمني لاستقبال مكالمة المستفيد في ٥ ثوانٍ، وتم تحقيق ٤ ثوانٍ لذلك.

وأضاف: "تم وضع هدف زمني ٦٠ ثانية لانطلاق الفرقة الميدانية، وتم تحقيق ٥٤ ثانية كحد أقصى، كما تم تحديد ١٥ دقيقة للوصول لموقع المستفيد في الظروف الطبيعية، وتم تحقيق ١٢ دقيقة لذلك".

وأكد المسؤولون في الهلال الأحمر السعودي من ناحية الجانب التطوعي وأهميته؛ حيث تم العمل على نظام إلكتروني يربط المتطوع من موظفي الهلال الأحمر ووزارة الصحة بعمليات اتصال الهلال الأحمر؛ ليتمكن من إجراء الإسعافات اللازمة حتى وصول الفريق الإسعافية.

يُذكر أن ملتقى "إعلاميون مبادرون"؛ هو ملتقى تطوعي يضم مجموعة من الإعلاميين من مختلف وسائل الإعلام المسموعة والمقروئة والمرئية، بالإضافة إلى السوشل ميديا، ويهدف إلى دعم القطاع الثالث غير الربحي، وإبراز جهودهم التي يقدمونها للمجتمع، إضافة إلى تسليط الضوء على عدد من البرامج النوعية التي تقدّمها الجهات الحكومية.

03 يناير 2020 - 8 جمادى الأول 1441
05:50 PM

أرقام قياسية بالثانية.. كاميرات خلفية ترصد المركبات الملاحقة لسيارات الإسعاف

"إعلاميون مبادرون" بغرفة عمليات "الهلال الأحمر".. وتطبيق يحدد موقع المستفيد

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زيد الخمشي - الرياض
3
2,432

"تصوير: أمل البشير": أكدت هيئة الهلال الأحمر السعودي، أنه في إطار الجهود التي تبذلها لتطوير خدماتها الإسعافية؛ فقد تم استخدم أحدث تقنيات الاتصال والاستجابة العالمية؛ حيث يتم تحديد موقع المستفيد عبر عدة تقنيات؛ منها: تحديد الموقع المباشر لمستخدمي تطبيق "أسعفني" المجاني والمتاح للجميع في المملكة العربية السعودية، وتحديد موقع المتصل عبر الجوال.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للخدمات الإسعافية الدكتور محمد التويجري، أثناء شرحة لوفد من ملتقى "إعلاميون مبادرون" خلال زيارتهم لغرفة العمليات الرئيسية والاطلاع على الجهود التي تبذلها الهيئة؛ أن هذه التقنية تُعد الأحدث عالميًّا؛ وهو تحديد الموقع عبر تقنية 3Word's في نطاق مساحته ٣ أمتار مربعة، كما تستخدم فِرَق الهلال الأحمر السعودي الميدانية تقنيات اتصال متعددة؛ أهمها الجهاز اللوحي المحمول، الذي يمكّن المسعف من الاطلاع على معلومات أولية عن حالة المستفيد، وتساعد في التجهيز والإعداد المناسب قبل الوصول، كما تتيح للمسعف توثيق الحالة بتوقيع المستفيد فور الانتهاء من الخدمة.

وفي السياق ذاته، أكد مدير عام الإدارة العامة للاتصال المؤسسي فهد الحازمي، أنه تم تركيب كاميرات خلفية في سيارات الإسعاف؛ لرصد المركبات التي تلاحق سيارات الإسعاف أثناء نقل الحالات؛ مما يسبب إرباكًا للسائق وقد تتعرض سيارة الإسعاف لحادث -لا سمح الله- كما وفّر الهلال الأحمر السعودي خدمة الإسعاف الإلكتروني عن طريق توجيهات لعمل الإسعافات للمستفيد ذاتيًّا، أو بمساعدة ذويه للحالات البسيطة وغير الحرجة والتي لا تستدعي تدخلًا طبيًّا.

من جانبه، أوضح المهندس عبدالإله الطويل مدير عام الإدارة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، أنه، بجهود القيادات بالهيئة؛ فقد تفوق الهلال الأحمر السعودي بتحقيق أفضل النتائج للأهداف الموضوعة؛ حيث تم وضع هدف زمني لاستقبال مكالمة المستفيد في ٥ ثوانٍ، وتم تحقيق ٤ ثوانٍ لذلك.

وأضاف: "تم وضع هدف زمني ٦٠ ثانية لانطلاق الفرقة الميدانية، وتم تحقيق ٥٤ ثانية كحد أقصى، كما تم تحديد ١٥ دقيقة للوصول لموقع المستفيد في الظروف الطبيعية، وتم تحقيق ١٢ دقيقة لذلك".

وأكد المسؤولون في الهلال الأحمر السعودي من ناحية الجانب التطوعي وأهميته؛ حيث تم العمل على نظام إلكتروني يربط المتطوع من موظفي الهلال الأحمر ووزارة الصحة بعمليات اتصال الهلال الأحمر؛ ليتمكن من إجراء الإسعافات اللازمة حتى وصول الفريق الإسعافية.

يُذكر أن ملتقى "إعلاميون مبادرون"؛ هو ملتقى تطوعي يضم مجموعة من الإعلاميين من مختلف وسائل الإعلام المسموعة والمقروئة والمرئية، بالإضافة إلى السوشل ميديا، ويهدف إلى دعم القطاع الثالث غير الربحي، وإبراز جهودهم التي يقدمونها للمجتمع، إضافة إلى تسليط الضوء على عدد من البرامج النوعية التي تقدّمها الجهات الحكومية.

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