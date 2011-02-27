"تطوير" تكشف حقيقة الحافلة المحملة بالحطب في المدينة

خرجت من الخدمة قبل عام.. والمتعهد السابق أخل بالاتفاق

أكدت شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي بأن الحافلة التي تم تداول صورة لها محملة بالحطب، خرجت من الخدمة منذ أكثر من عام وتتبع لأحد المتعهدين المنتهي التعاقد معهم.

وأشارت الشركة بأن العقود المبرمة مع المتعهدين تلزمهم بعد خروج الحافلة عن الخدمة بإزالة كل ما له علاقة بهوية الحافلة ومنها "حافلة مدرسية" وغيرها من العلامات التي تشير إلى اختصاص الحافلة بتقديم الخدمة لنقل الطلاب والطالبات ما عدا اللون الأصفر، لكون الجهة المعنية لا تمنع استخدام اللون الأصفر على الحافلات لأي نشاط آخر.

وكانت صور متداولة قد أظهرت حافلة محملة بالحطب يقال إنها بالمدينة المنورة، وسط انتقادات واسعة، الأمر الذي دفع شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي للكشف عن حقيقة الحافلة.