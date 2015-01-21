وزير الصحة في حضرة "الشورى": إقالة مديري شؤون صحية ومديري مستشفيات بناء على تقييم رضا المرضى

قال: لجنة عليا لدراسة أوضاع أطباء الأسنان ولا أستطيع تحديد موعد التأمين على المواطنين

في لقاء ساخن امتد على مدى ثلاث ساعات، عُقد بعد ظهر اليوم جمع وفد وزارة الصحة برئاسة وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة بحضور نائبيه ووكلائه من جهة، واللجنة الصحية بمجلس الشورى برئاسة الدكتور عبدالإله ساعاتي، من جهة أخرى.

بدأ اللقاء بعرض ضافٍ عن إنجازات وزارة الصحة قدمه الوزير الربيعة تحدث فيه عن نظام البلاغات والوصفات الإلكترونية وتطبيق موعد، كما تحدث عن تقييم مدى رضا المرضى عن خدمات الوزارة.

وأشار "الربيعة" إلى أنه تم إقالة مديري شؤون صحية ومديري مستشفيات بناء على تقييم رضا المرضى، كما تحدث الربيعة عن الطب الاتصالي بين المدن الطبية، والتوسع الذي تم في وحدات علاج الأورام، ومراكز قسطرة القلب والرعاية الصحية المنزلية.

وأوضح الوزير الربيعة أن المملكة تعتبر من أفضل 20 دولة في العالم في مجال زراعة الأعضاء، منوهاً بالصدى الإيجابي لقرار الوزارة بمنع صرف المضادات الحيوية دون وصفة، وكذلك لقرار الوزارة بمنع الزيوت المهدرجة.

وبين أن المملكة رائدة في مجال الصحة الإلكترونية، مشيراً إلى أن متابعة مرضى السكر أصبحت إلكترونية، إضافة إلى أن التراخيص أصبحت تصدر إلكترونياً.

وما إن انتهى الوزير من كلمته حتى فتح باب النقاش، وأمطره أعضاء اللجنة الصحية بالأسئلة، حيث أثيرت قضية بطالة أطباء الأسنان، ورد الوزير بقوله إن هناك لجنة عليا تدرس وضعهم، مؤكداً أن جميع أطباء الأسنان في المملكة سعوديون حتى في المراكز الصحية، ولا يوجد أي طبيب أسنان عام غير سعودي في الوزارة، مشدداً على أنه تم منع استقدام أطباء أسنان عامين.

وتداخل أحد أعضاء اللجنة الصحية بالمجلس بقوله إن لدى وزارة الصحة خللاً في توظيف أطباء الأسنان وفي نسبة أطباء الأسنان.

وخرج اللقاء بقناعة بضرورة وجود حلول جديدة، ومنها الابتعاث الخارجي، وزيادة مقاعد الدراسات العليا، وأن تطلب الوزارة وظائف جديدة، وأن تقدم وزارة العمل مبادرة خاصة لتوظيف أطباء الأسنان برواتب مناسبة.

وقالت إحدى العضوات للوزير في مداخلة لها إن هناك مستشفيات ومراكز صحية لا ترقى بأن تكون مستشفى، ولا تليق بمكانة المملكة، فيما أبدى الوزير الربيعة اعترافه بذلك، وقال إنها من التحديات التي يعمل على معالجتها.

وكشف الوزير عن المتسوق السري الذي أوجده، ويرتبط به مباشرة للكشف عن السلبيات في الخدمة المقدمة للمرضى بهدف معالجتها.

وعندما تحدث الوزير الرييعة عن برنامج الخصخصة، وإنشاء شركة قابضة وشركات حكومية لمستشفيات الوزارة، وتطبيق التأمين على المواطنين، سأله أحد أعضاء اللجنة: "هل تستطيع تحديد موعد التنفيذ؟" فقال الوزير: "لا أستطيع لأن هناك جهات عدة مرتبطة بالأمر".