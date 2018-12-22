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استئصال ورم ضخم من صدر مريض عشريني بطبية الملك سعود

كان يُعاني آلاماً مزمنة مع فقدان الشهية وإجهاد عام

نجح فريق طبي جراحي في جراحة الصدر في المدينة الطبية الجامعية، بجامعة الملك سعود بالرياض، في استئصال ورم غير حميد بحجم 20 × 16 سم، في منطقة المنتصف من الصدر، لمريض يبلغ من العمر واحداً وعشرين عاماً خلال جراحة استمرت 10 ساعات.

وكان المريض يُعاني ألماً مزمناً في الصدر مع فقدان الشهية وإجهاد عام، وبعد الخضوع للفحوصات الطبية تبيّن وجود ورمٍ ضخم من النوع غير الحميد في الصدر، ويشكّل ضغطاً على القلب والرئة اليمنى.

قائد الفريق الجراحي الدكتور صالح الناصر؛ أوضح أن هذا النوع من الأورام الضخمة وغير الحميدة يُعد من الحالات النادرة على مستوى العالم، وأن صعوبة هذه الحالة تكمن في حجم الورم الضخم، مع وجوده في منطقة حساسة جداً في الصدر وبضغطٍ كبيرٍ على الرئة اليمنى والقلب، إضافة إلى أن المريض يُعاني بشكل وراثي نقصاً في أحد عوامل تخثر الدم؛ ما يجعل الاستئصال الجراحي أكثر صعوبة نتيجة احتمالية النزيف العالية.

وتشكّل فريق طبي فور تشخيص المريض، مُكوّن من جراحة الصدر وكذلك أطباء الأورام، وأطباء الدم، وفريق التخدير، وفريق جراحة القلب، والعناية المركزة، وبعد مراجعة الحالة تمّ إقرار الجراحة، خصوصاً بعد عدم استجابة المريض للعلاج الكيميائي.

وبيّن الناصر؛ أن العملية استغرقت قرابة 10 ساعات، وتمّ استئصال الورم بشكلٍ كامل -بحمد الله- دون حدوث أيّ مضاعفات، ومن ثم تمّ نقل المريض إلى العناية المركزة، وبحمد الله تمّ التشافي بشكلٍ كاملٍ دون حصول مضاعفات، وخروجه من المستشفى بصحةٍ وعافية خلال أسبوع من إجراء العملية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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استئصال ورم ضخم من صدر مريض عشريني بطبية الملك سعود
سبق

نجح فريق طبي جراحي في جراحة الصدر في المدينة الطبية الجامعية، بجامعة الملك سعود بالرياض، في استئصال ورم غير حميد بحجم 20 × 16 سم، في منطقة المنتصف من الصدر، لمريض يبلغ من العمر واحداً وعشرين عاماً خلال جراحة استمرت 10 ساعات.

وكان المريض يُعاني ألماً مزمناً في الصدر مع فقدان الشهية وإجهاد عام، وبعد الخضوع للفحوصات الطبية تبيّن وجود ورمٍ ضخم من النوع غير الحميد في الصدر، ويشكّل ضغطاً على القلب والرئة اليمنى.

قائد الفريق الجراحي الدكتور صالح الناصر؛ أوضح أن هذا النوع من الأورام الضخمة وغير الحميدة يُعد من الحالات النادرة على مستوى العالم، وأن صعوبة هذه الحالة تكمن في حجم الورم الضخم، مع وجوده في منطقة حساسة جداً في الصدر وبضغطٍ كبيرٍ على الرئة اليمنى والقلب، إضافة إلى أن المريض يُعاني بشكل وراثي نقصاً في أحد عوامل تخثر الدم؛ ما يجعل الاستئصال الجراحي أكثر صعوبة نتيجة احتمالية النزيف العالية.

وتشكّل فريق طبي فور تشخيص المريض، مُكوّن من جراحة الصدر وكذلك أطباء الأورام، وأطباء الدم، وفريق التخدير، وفريق جراحة القلب، والعناية المركزة، وبعد مراجعة الحالة تمّ إقرار الجراحة، خصوصاً بعد عدم استجابة المريض للعلاج الكيميائي.

وبيّن الناصر؛ أن العملية استغرقت قرابة 10 ساعات، وتمّ استئصال الورم بشكلٍ كامل -بحمد الله- دون حدوث أيّ مضاعفات، ومن ثم تمّ نقل المريض إلى العناية المركزة، وبحمد الله تمّ التشافي بشكلٍ كاملٍ دون حصول مضاعفات، وخروجه من المستشفى بصحةٍ وعافية خلال أسبوع من إجراء العملية.

22 ديسمبر 2021 - 18 جمادى الأول 1443
10:40 AM

استئصال ورم ضخم من صدر مريض عشريني بطبية الملك سعود

كان يُعاني آلاماً مزمنة مع فقدان الشهية وإجهاد عام

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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نجح فريق طبي جراحي في جراحة الصدر في المدينة الطبية الجامعية، بجامعة الملك سعود بالرياض، في استئصال ورم غير حميد بحجم 20 × 16 سم، في منطقة المنتصف من الصدر، لمريض يبلغ من العمر واحداً وعشرين عاماً خلال جراحة استمرت 10 ساعات.

وكان المريض يُعاني ألماً مزمناً في الصدر مع فقدان الشهية وإجهاد عام، وبعد الخضوع للفحوصات الطبية تبيّن وجود ورمٍ ضخم من النوع غير الحميد في الصدر، ويشكّل ضغطاً على القلب والرئة اليمنى.

قائد الفريق الجراحي الدكتور صالح الناصر؛ أوضح أن هذا النوع من الأورام الضخمة وغير الحميدة يُعد من الحالات النادرة على مستوى العالم، وأن صعوبة هذه الحالة تكمن في حجم الورم الضخم، مع وجوده في منطقة حساسة جداً في الصدر وبضغطٍ كبيرٍ على الرئة اليمنى والقلب، إضافة إلى أن المريض يُعاني بشكل وراثي نقصاً في أحد عوامل تخثر الدم؛ ما يجعل الاستئصال الجراحي أكثر صعوبة نتيجة احتمالية النزيف العالية.

وتشكّل فريق طبي فور تشخيص المريض، مُكوّن من جراحة الصدر وكذلك أطباء الأورام، وأطباء الدم، وفريق التخدير، وفريق جراحة القلب، والعناية المركزة، وبعد مراجعة الحالة تمّ إقرار الجراحة، خصوصاً بعد عدم استجابة المريض للعلاج الكيميائي.

وبيّن الناصر؛ أن العملية استغرقت قرابة 10 ساعات، وتمّ استئصال الورم بشكلٍ كامل -بحمد الله- دون حدوث أيّ مضاعفات، ومن ثم تمّ نقل المريض إلى العناية المركزة، وبحمد الله تمّ التشافي بشكلٍ كاملٍ دون حصول مضاعفات، وخروجه من المستشفى بصحةٍ وعافية خلال أسبوع من إجراء العملية.

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