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الإمارات تسجل 473 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي يتخطى 54 ألف حالة

فيما وصل مجموع حالات الشفاء إلى 43,969

سجّلت الإمارات 473 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليصل عدد المصابين فيها إلى 54,050 حالةً.

وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية بأنها سجّلت حالتي وفاة لمصابين ليرتفع عدد الوفيات إلى 330 حالة وفاة، مشيرة إلى شفاء 399 حالةً ليصل مجموع حالات الشفاء إلى 43,969 حالةً.

فيروس كورونا الجديد الإمارات

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الإمارات تسجل 473 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي يتخطى 54 ألف حالة
سبق

سجّلت الإمارات 473 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليصل عدد المصابين فيها إلى 54,050 حالةً.

وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية بأنها سجّلت حالتي وفاة لمصابين ليرتفع عدد الوفيات إلى 330 حالة وفاة، مشيرة إلى شفاء 399 حالةً ليصل مجموع حالات الشفاء إلى 43,969 حالةً.

11 يوليو 2020 - 20 ذو القعدة 1441
12:29 AM

الإمارات تسجل 473 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي يتخطى 54 ألف حالة

فيما وصل مجموع حالات الشفاء إلى 43,969

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبو ظبي
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سجّلت الإمارات 473 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليصل عدد المصابين فيها إلى 54,050 حالةً.

وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية بأنها سجّلت حالتي وفاة لمصابين ليرتفع عدد الوفيات إلى 330 حالة وفاة، مشيرة إلى شفاء 399 حالةً ليصل مجموع حالات الشفاء إلى 43,969 حالةً.

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