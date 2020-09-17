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الولايات المتحدة تسجل 41,464 إصابة جديدة و 1,224 وفاة بـ "كورونا"

ارتفع إجمالي الإصابات إلى 6,613,331 والوفيات 196,277 حالة

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 41,464 إصابة مؤكدة و1,224 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 6,613,331 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 196,277 حالة وفاة.

فيروس كورونا الجديد

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الولايات المتحدة تسجل 41,464 إصابة جديدة و 1,224 وفاة بـ "كورونا"
سبق

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 41,464 إصابة مؤكدة و1,224 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 6,613,331 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 196,277 حالة وفاة.

17 سبتمبر 2020 - 29 محرّم 1442
10:31 PM

الولايات المتحدة تسجل 41,464 إصابة جديدة و 1,224 وفاة بـ "كورونا"

ارتفع إجمالي الإصابات إلى 6,613,331 والوفيات 196,277 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - واشنطن
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سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 41,464 إصابة مؤكدة و1,224 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 6,613,331 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 196,277 حالة وفاة.

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