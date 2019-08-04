"صحة جدة" تكشف تفاصيل الفيديو المتداول حول وفاة "جنين الليث"

قالت إن المريضة رفضت التوقيع على العملية القيصرية ووافقت في وقت متأخر

كشفت صحة جدة على لسان متحدثها عبدالرحمن الصحفي؛ تداعيات مقطع الفيديو المتدوال، والذي اتهم فيه مواطن مستشفى الليث العام بالتسبب في وفاة جنين شقيقته وإجبارها على إجراء عملية قيصرية قبل موعد ولادتها.

وتفصيلاً، أوضح متحدث صحة جدة أنه إشارة إلى استفساركم المرسل إلينا، فإن الحالة حضرت إلى مستشفى الليث يوم السبت الموافق 2 ذو الحجة1440هـ الساعة 9:15 مساءً وكانت حاملاً في 36 أسبوعاً، وفي نهاية الشهر الثامن، ونظراً لكونها قد سبق لها إجراء ثلاث عمليات قيصرية في ولادات سابقة، ورسم القلب يوحي بوجود تقلصات رحمية وانقباضات فإن الأمر يتطلب عملية قيصرية على وجه السرعة.

وأضاف: تم إبلاغها بالتشخيص ورفضت المريضة إجراء العملية وطلبت انتظار زوجها وفي محاولات متكررة للاتصال به لم يكن هناك تجاوب نهائياً، علماً بأنه تم شرح خطورة التأخير عليها من قبل الفريق الطبي بضرورة البدء في إجراء العملية حالاً لإمكانية حدوث انفجار في الرحم ووفاة للجنين، إلا أنها أصرت على الرفض حتى الساعة 11:05 مساءً حينها وقّعت المريضة على إجراء العملية.

وتابع: قام الفريق الطبي بعمل التحاليل اللازمة وبعد عشرين دقيقة تقريباً بعد ظهور نتيجة التحاليل للدم، تم إدخالها غرفة العمليات وإجراء عملية قيصرية لها من قبل استشاري نساء وولادة وكانت العملية في غاية الصعوبة بسبب التأخير وبسبب وجود عمليات قيصرية سابقة لها، ولله الحمد تم إخراج الطفل وتسليمه لطبيب الأطفال، وكان الحبل السري ملتفاً على رقبة الجنين بشكل قوي حيث تم السيطرة على النزيف والالتصاقات الموجودة وعمل إسعافات أولية للطفل لمدة ساعة إلا أنه فارق الحياة.

وأردف: تم شرح كافة التفاصيل للحالة بعد العملية ووضعها مستقر ولله الحمد، مع العلم بأنه ليس هناك أي إجبار على المريضة من إجراء عملية قيصرية من غير موافقة الحالة.

وكان مواطن قد اتهم من خلال مقطع فيديو متداول، مستشفى الليث العام بالتسبب في وفاة جنين امرأة يدعي أنها شقيقته، وسط مطالبات بفتح ملف تحقيق مع الكادر الطبي المتسبب في وفاة الجنين، لافتاً إلى أنه في أثناء دخولها المستشفى للكشف وللاطمئنان على وضعها أدخلها الطبيب غرفة العمليات وأجريت لها عملية قيصرية قبل موعد ولادتها، ومن ثم انتهت تلك العملية بوفاة الجنين - على حد قوله.