النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

جامعة جدة تؤجل الامتحانات الحضورية وتطالب بعدم حضور الطلبة لمقراتها

نتيجة للتقلبات الجوية واحتمالية هطول أمطار على المحافظة

أعلنت جامعة جدة، أنه بناء على ما ورد من المركز الوطني التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من أخذ الحيطة والحذر نتيجة للتقلبات الجوية على مدينة جدة غدًا الخميس، واحتمالية هطول أمطار رعدية ونشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، تأجيل حضور الطلبة والامتحانات الحضورية غدًا الخميس.

وقالت الجامعة في بيان أصدرته اليوم، إن على مركز الطوارئ والكوارث وجميع قطاعات الجامعة المعنية أن تكون مستعدة لأي طارئ لا قدر الله ورفع كفاءة العاملين وجاهزيتهم للرد على الرقم الموحد للجامعة 012233433، تحويلة شطر الطلاب 34333، وتحويلة شطر الطالبات 44066.

وطلبت الجامعة من الطلاب والطالبات بجميع المراحل الجامعية في جميع مقرات وفروع الجامعة، عدم الحضور غدًا الخميس لأي سبب كان، على أن تستمر العملية التعليمية من خلال الأنظمة الإلكترونية بالجامعة عن بعد، إضافة إلى تأجيل الاختبارات الحضورية المجدولة ليوم غد.

وبيّنت أنه في حالة وجود عائق لحضور أعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية بالجامعة فإنه يمكن القيام بأعمالهم عن بعد.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
جامعة جدة تؤجل الامتحانات الحضورية وتطالب بعدم حضور الطلبة لمقراتها
سبق

أعلنت جامعة جدة، أنه بناء على ما ورد من المركز الوطني التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من أخذ الحيطة والحذر نتيجة للتقلبات الجوية على مدينة جدة غدًا الخميس، واحتمالية هطول أمطار رعدية ونشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، تأجيل حضور الطلبة والامتحانات الحضورية غدًا الخميس.

وقالت الجامعة في بيان أصدرته اليوم، إن على مركز الطوارئ والكوارث وجميع قطاعات الجامعة المعنية أن تكون مستعدة لأي طارئ لا قدر الله ورفع كفاءة العاملين وجاهزيتهم للرد على الرقم الموحد للجامعة 012233433، تحويلة شطر الطلاب 34333، وتحويلة شطر الطالبات 44066.

وطلبت الجامعة من الطلاب والطالبات بجميع المراحل الجامعية في جميع مقرات وفروع الجامعة، عدم الحضور غدًا الخميس لأي سبب كان، على أن تستمر العملية التعليمية من خلال الأنظمة الإلكترونية بالجامعة عن بعد، إضافة إلى تأجيل الاختبارات الحضورية المجدولة ليوم غد.

وبيّنت أنه في حالة وجود عائق لحضور أعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية بالجامعة فإنه يمكن القيام بأعمالهم عن بعد.

25 نوفمبر 2020 - 10 ربيع الآخر 1442
09:30 PM
اخر تعديل
25 نوفمبر 2020 - 10 ربيع الآخر 1442
10:59 PM

جامعة جدة تؤجل الامتحانات الحضورية وتطالب بعدم حضور الطلبة لمقراتها

نتيجة للتقلبات الجوية واحتمالية هطول أمطار على المحافظة

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
0
1,322

أعلنت جامعة جدة، أنه بناء على ما ورد من المركز الوطني التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من أخذ الحيطة والحذر نتيجة للتقلبات الجوية على مدينة جدة غدًا الخميس، واحتمالية هطول أمطار رعدية ونشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، تأجيل حضور الطلبة والامتحانات الحضورية غدًا الخميس.

وقالت الجامعة في بيان أصدرته اليوم، إن على مركز الطوارئ والكوارث وجميع قطاعات الجامعة المعنية أن تكون مستعدة لأي طارئ لا قدر الله ورفع كفاءة العاملين وجاهزيتهم للرد على الرقم الموحد للجامعة 012233433، تحويلة شطر الطلاب 34333، وتحويلة شطر الطالبات 44066.

وطلبت الجامعة من الطلاب والطالبات بجميع المراحل الجامعية في جميع مقرات وفروع الجامعة، عدم الحضور غدًا الخميس لأي سبب كان، على أن تستمر العملية التعليمية من خلال الأنظمة الإلكترونية بالجامعة عن بعد، إضافة إلى تأجيل الاختبارات الحضورية المجدولة ليوم غد.

وبيّنت أنه في حالة وجود عائق لحضور أعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية بالجامعة فإنه يمكن القيام بأعمالهم عن بعد.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,114
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,232
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,797
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,549

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

اختر مكانك في هذا العالم

اختر مكانك في هذا العالم

مها الجبر
الأمل والتفاؤل وخطاب الملك

الأمل والتفاؤل وخطاب الملك

ماجد البريكان
مملكة النماء في الذكرى السادسة للبيعة

مملكة النماء في الذكرى السادسة للبيعة

غسان محمد عسيلان
(هلا بالأحد)..!

(هلا بالأحد)..!

حسن آل عمير
هل نستبدل الكتب المدرسية بالإلكترونية..؟

هل نستبدل الكتب المدرسية بالإلكترونية..؟

عبدالرحمن المرشد
تطهير واجب لهؤلاء

تطهير واجب لهؤلاء

سعيد آل جندب
ذكرى البيعة مع شواهد الريادة العالمية

ذكرى البيعة مع شواهد الريادة العالمية

خالد الشبانة
هيئة الزكاة وتصحيح المسار..!

هيئة الزكاة وتصحيح المسار..!

عبدالغني الشيخ
الدور على مَن أيها الرياضيون؟!

الدور على مَن أيها الرياضيون؟!

بندر الشهري
الإرادة السعودية تقود مجموعة العشرين للنجاح

الإرادة السعودية تقود مجموعة العشرين للنجاح

علي آل شرمة
احذر القدوة الضالة..!

احذر القدوة الضالة..!

ابتسام منصور القحطاني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة