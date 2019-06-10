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عسير .. إزالة تعديات على أراضٍ حكومية بمساحة مليون متر مربع

الحميدي: نعمل على إيجاد قاعدة بيانات متكاملة للمواقع التي تمّت إزالتها

أزالت أمانة منطقة عسير وبلدياتها التابعة لها، خلال شهر مايو الماضي، تعديات على أراضٍ حكومية بلغت مساحتها أكثر من مليون متر مربع.

وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي؛ أن الإزالات شملت تعديات على أراضٍ حكومية في مواقع متفرقة من مدن منطقة عسير ومحافظاتها, مؤكداً أن فرق الرقابة تقوم بجولات مستمرة للتأكد من الإنشاءات السكنية والتجارية الجاري تنفيذها، والاطلاع على المستمسكات الشرعية وتراخيص البناء النظامية، وفي حال رصد أيِّ تعدٍّ على الأراضي الحكومية يتم إزالته فوراً تطبيقاً للتوجيهات الصادرة بهذا الشأن، وتعاميم إمارة منطقة عسير، ووزارة الشؤون البلدية والقروية التي تنص على سرعة التعامل مع كافة الإحداثيات والتعديات غير النظامية مع تطبيق الأنظمة بحق المخالفين.

وأشار أمين منطقة عسير، إلى أن "الأمانة" تعمل حالياً على إيجاد قاعدة بيانات متكاملة لتحديد المواقع التي تمّت إزالتها للعمل على استغلالها كمواقع لتخدم جميع السكان.

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عسير .. إزالة تعديات على أراضٍ حكومية بمساحة مليون متر مربع
سبق

أزالت أمانة منطقة عسير وبلدياتها التابعة لها، خلال شهر مايو الماضي، تعديات على أراضٍ حكومية بلغت مساحتها أكثر من مليون متر مربع.

وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي؛ أن الإزالات شملت تعديات على أراضٍ حكومية في مواقع متفرقة من مدن منطقة عسير ومحافظاتها, مؤكداً أن فرق الرقابة تقوم بجولات مستمرة للتأكد من الإنشاءات السكنية والتجارية الجاري تنفيذها، والاطلاع على المستمسكات الشرعية وتراخيص البناء النظامية، وفي حال رصد أيِّ تعدٍّ على الأراضي الحكومية يتم إزالته فوراً تطبيقاً للتوجيهات الصادرة بهذا الشأن، وتعاميم إمارة منطقة عسير، ووزارة الشؤون البلدية والقروية التي تنص على سرعة التعامل مع كافة الإحداثيات والتعديات غير النظامية مع تطبيق الأنظمة بحق المخالفين.

وأشار أمين منطقة عسير، إلى أن "الأمانة" تعمل حالياً على إيجاد قاعدة بيانات متكاملة لتحديد المواقع التي تمّت إزالتها للعمل على استغلالها كمواقع لتخدم جميع السكان.

10 يونيو 2019 - 7 شوّال 1440
01:39 PM

عسير .. إزالة تعديات على أراضٍ حكومية بمساحة مليون متر مربع

الحميدي: نعمل على إيجاد قاعدة بيانات متكاملة للمواقع التي تمّت إزالتها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أزالت أمانة منطقة عسير وبلدياتها التابعة لها، خلال شهر مايو الماضي، تعديات على أراضٍ حكومية بلغت مساحتها أكثر من مليون متر مربع.

وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي؛ أن الإزالات شملت تعديات على أراضٍ حكومية في مواقع متفرقة من مدن منطقة عسير ومحافظاتها, مؤكداً أن فرق الرقابة تقوم بجولات مستمرة للتأكد من الإنشاءات السكنية والتجارية الجاري تنفيذها، والاطلاع على المستمسكات الشرعية وتراخيص البناء النظامية، وفي حال رصد أيِّ تعدٍّ على الأراضي الحكومية يتم إزالته فوراً تطبيقاً للتوجيهات الصادرة بهذا الشأن، وتعاميم إمارة منطقة عسير، ووزارة الشؤون البلدية والقروية التي تنص على سرعة التعامل مع كافة الإحداثيات والتعديات غير النظامية مع تطبيق الأنظمة بحق المخالفين.

وأشار أمين منطقة عسير، إلى أن "الأمانة" تعمل حالياً على إيجاد قاعدة بيانات متكاملة لتحديد المواقع التي تمّت إزالتها للعمل على استغلالها كمواقع لتخدم جميع السكان.

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