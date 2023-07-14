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سفير المملكة في هولندا: نحترم قرار "العدل الدولية" و"الحكم" ليس له علاقة بأسس شكوى قطر

أكد أنه اقتصر على بيان مدى وجود اختصاص لـ"الأيكاو"

أصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم، حكماً يتعلق بالاستئناف المقدم من المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، والقاضي باختصاص مجلس منظمة الطيران المدني الدولي "الأيكاو" في نظر الشكوى المقدمة من دولة قطر ضد الدول الأربع، بناءً على اتفاقية شيكاغو لعام 1944.

وعبر سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة هولندا عبدالعزيز بن عبدالله أبوحيمد، على احترام المملكة العربية السعودية لقرار المحكمة، إلا أنها تود التوضيح على أن الحكم الصادر من المحكمة اقتصر على بيان مدى وجود اختصاص لمجلس منظمة الطيران المدني "الأيكاو"، مشيراً أنه ليس له علاقة بالأسس الموضوعية في الشكوى المقدمة من قبل دولة قطر.

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سفير المملكة في هولندا: نحترم قرار "العدل الدولية" و"الحكم" ليس له علاقة بأسس شكوى قطر
سبق

أصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم، حكماً يتعلق بالاستئناف المقدم من المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، والقاضي باختصاص مجلس منظمة الطيران المدني الدولي "الأيكاو" في نظر الشكوى المقدمة من دولة قطر ضد الدول الأربع، بناءً على اتفاقية شيكاغو لعام 1944.

وعبر سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة هولندا عبدالعزيز بن عبدالله أبوحيمد، على احترام المملكة العربية السعودية لقرار المحكمة، إلا أنها تود التوضيح على أن الحكم الصادر من المحكمة اقتصر على بيان مدى وجود اختصاص لمجلس منظمة الطيران المدني "الأيكاو"، مشيراً أنه ليس له علاقة بالأسس الموضوعية في الشكوى المقدمة من قبل دولة قطر.

14 يوليو 2020 - 23 ذو القعدة 1441
06:47 PM

سفير المملكة في هولندا: نحترم قرار "العدل الدولية" و"الحكم" ليس له علاقة بأسس شكوى قطر

أكد أنه اقتصر على بيان مدى وجود اختصاص لـ"الأيكاو"

A A A
بدر العتيبي - الرياض
1
3,486

أصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم، حكماً يتعلق بالاستئناف المقدم من المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، والقاضي باختصاص مجلس منظمة الطيران المدني الدولي "الأيكاو" في نظر الشكوى المقدمة من دولة قطر ضد الدول الأربع، بناءً على اتفاقية شيكاغو لعام 1944.

وعبر سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة هولندا عبدالعزيز بن عبدالله أبوحيمد، على احترام المملكة العربية السعودية لقرار المحكمة، إلا أنها تود التوضيح على أن الحكم الصادر من المحكمة اقتصر على بيان مدى وجود اختصاص لمجلس منظمة الطيران المدني "الأيكاو"، مشيراً أنه ليس له علاقة بالأسس الموضوعية في الشكوى المقدمة من قبل دولة قطر.

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