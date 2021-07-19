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أكثر من 20 ألف حاج استفادوا من خدمة "الواي فاي"

وفرتها الشؤون الإسلامية في مسجد نمرة بمشعر عرفات

ساهمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في استفادة أكثر من 20 ألف حاج وحاجة في مسجد نمرة من خدمة "الواي فاي" التي وفرتها الوزارة لحجاج بيت الله الحرام، ضمن الخدمات التقنية التي اعتمدتها في خطة الحج للعام الحالي 1442هـ، لتمكين الحجاج من الاستفادة من منصاتها الرقمية؛ كي يؤدوا نسكهم بكل يسر.

وساهمت الخدمة في تمكين الحجاج من تصفح خدمات الوزارة الإلكترونية، وتحميلها على الأجهزة الذكية من خلال "الواي فاي" دون الحاجة إلى الإنترنت وبسرعة عالية وبلغات عالمية.

وتأتي هذه الخدمة في إطار حرص وزارة الشؤون الإسلامية وبمتابعة من الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على تمكين الحجاج من الاستفادة من التقنية الحديثة في حج هذا العام، وتسخير كل الإمكانات لخدمة ضيوف الرحمن حتى يؤدوا مناسكهم بيسر وسهولة وأمن وأمان.

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أكثر من 20 ألف حاج استفادوا من خدمة "الواي فاي"
سبق

ساهمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في استفادة أكثر من 20 ألف حاج وحاجة في مسجد نمرة من خدمة "الواي فاي" التي وفرتها الوزارة لحجاج بيت الله الحرام، ضمن الخدمات التقنية التي اعتمدتها في خطة الحج للعام الحالي 1442هـ، لتمكين الحجاج من الاستفادة من منصاتها الرقمية؛ كي يؤدوا نسكهم بكل يسر.

وساهمت الخدمة في تمكين الحجاج من تصفح خدمات الوزارة الإلكترونية، وتحميلها على الأجهزة الذكية من خلال "الواي فاي" دون الحاجة إلى الإنترنت وبسرعة عالية وبلغات عالمية.

وتأتي هذه الخدمة في إطار حرص وزارة الشؤون الإسلامية وبمتابعة من الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على تمكين الحجاج من الاستفادة من التقنية الحديثة في حج هذا العام، وتسخير كل الإمكانات لخدمة ضيوف الرحمن حتى يؤدوا مناسكهم بيسر وسهولة وأمن وأمان.

19 يوليو 2021 - 9 ذو الحجة 1442
07:44 PM

أكثر من 20 ألف حاج استفادوا من خدمة "الواي فاي"

وفرتها الشؤون الإسلامية في مسجد نمرة بمشعر عرفات

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عبدالله العنزي - بعثة المشاعر المقدّسة
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ساهمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في استفادة أكثر من 20 ألف حاج وحاجة في مسجد نمرة من خدمة "الواي فاي" التي وفرتها الوزارة لحجاج بيت الله الحرام، ضمن الخدمات التقنية التي اعتمدتها في خطة الحج للعام الحالي 1442هـ، لتمكين الحجاج من الاستفادة من منصاتها الرقمية؛ كي يؤدوا نسكهم بكل يسر.

وساهمت الخدمة في تمكين الحجاج من تصفح خدمات الوزارة الإلكترونية، وتحميلها على الأجهزة الذكية من خلال "الواي فاي" دون الحاجة إلى الإنترنت وبسرعة عالية وبلغات عالمية.

وتأتي هذه الخدمة في إطار حرص وزارة الشؤون الإسلامية وبمتابعة من الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على تمكين الحجاج من الاستفادة من التقنية الحديثة في حج هذا العام، وتسخير كل الإمكانات لخدمة ضيوف الرحمن حتى يؤدوا مناسكهم بيسر وسهولة وأمن وأمان.

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بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
8,992
38 مليار ..

38 مليار ..

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