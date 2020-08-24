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في الجولة 27 من الدوري .. الفتح يضرب الحزم برباعية ويبتعد عن مناطق الخطر

تغلب فريق الفتح الأول لكرة القدم على مستضيفه الحزم بنتيجة 4-3 في اللقاء الذي جمع الفريقين على أرض ملعب نادي الحزم بالرس ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أنهى الفريقان شوط المباراة الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما،افتتح سفيان بن دبكة أول أهداف اللقاء لصالح الفتح عند الدقيقة 18، قبل أن يعادل كارلوس ستراندبيرغ النتيجة للحزم عند الدقيقة 40.

وفي زمن الشوط الثاني وتحديدًا عند الدقيقة "48" سجل اللاعب "ميتشيل تي فريدي" الهدف الثاني للفتح وأضاف اللاعب "باشكيم قادري" الهدف الثالث للفتح أيضًا عند الدقيقة 50.

وعند الدقيقة 59 تمكن أسامة الخلف من تحقيق الهدف الثاني للحزم، قبل أن يضيف علي الحسن هدف الفتح الرابع عند الدقيقة 79.

وقبل نهاية اللقاء وتحديدًا عند الدقيقة 91 أحرز عبد الرحمن اليامي الهدف الثالث للحزم.

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الفتح الحزم الدوري السعودي للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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في الجولة 27 من الدوري .. الفتح يضرب الحزم برباعية ويبتعد عن مناطق الخطر
سبق

تغلب فريق الفتح الأول لكرة القدم على مستضيفه الحزم بنتيجة 4-3 في اللقاء الذي جمع الفريقين على أرض ملعب نادي الحزم بالرس ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أنهى الفريقان شوط المباراة الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما،افتتح سفيان بن دبكة أول أهداف اللقاء لصالح الفتح عند الدقيقة 18، قبل أن يعادل كارلوس ستراندبيرغ النتيجة للحزم عند الدقيقة 40.

وفي زمن الشوط الثاني وتحديدًا عند الدقيقة "48" سجل اللاعب "ميتشيل تي فريدي" الهدف الثاني للفتح وأضاف اللاعب "باشكيم قادري" الهدف الثالث للفتح أيضًا عند الدقيقة 50.

وعند الدقيقة 59 تمكن أسامة الخلف من تحقيق الهدف الثاني للحزم، قبل أن يضيف علي الحسن هدف الفتح الرابع عند الدقيقة 79.

وقبل نهاية اللقاء وتحديدًا عند الدقيقة 91 أحرز عبد الرحمن اليامي الهدف الثالث للحزم.

24 أغسطس 2020 - 5 محرّم 1442
09:35 PM
اخر تعديل
24 أغسطس 2020 - 5 محرّم 1442
10:49 PM

في الجولة 27 من الدوري .. الفتح يضرب الحزم برباعية ويبتعد عن مناطق الخطر

A A A
عبدالعزيز السلمي - جدة
0
817

تغلب فريق الفتح الأول لكرة القدم على مستضيفه الحزم بنتيجة 4-3 في اللقاء الذي جمع الفريقين على أرض ملعب نادي الحزم بالرس ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أنهى الفريقان شوط المباراة الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما،افتتح سفيان بن دبكة أول أهداف اللقاء لصالح الفتح عند الدقيقة 18، قبل أن يعادل كارلوس ستراندبيرغ النتيجة للحزم عند الدقيقة 40.

وفي زمن الشوط الثاني وتحديدًا عند الدقيقة "48" سجل اللاعب "ميتشيل تي فريدي" الهدف الثاني للفتح وأضاف اللاعب "باشكيم قادري" الهدف الثالث للفتح أيضًا عند الدقيقة 50.

وعند الدقيقة 59 تمكن أسامة الخلف من تحقيق الهدف الثاني للحزم، قبل أن يضيف علي الحسن هدف الفتح الرابع عند الدقيقة 79.

وقبل نهاية اللقاء وتحديدًا عند الدقيقة 91 أحرز عبد الرحمن اليامي الهدف الثالث للحزم.

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