تفقد مستشار رئيس مجلس هيئة تطوير منطقة مكة لمشروعات مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، المهندس علاء النفيعي، عددًا من المشروعات في المشاعر المقدسة، ومنشأة الجمرات للوقوف على جاهزيتها لموسم حج 1441هـ.
"النفيعي" يتفقد مشروعات المشاعر المقدسة ومنشأة الجمرات
للوقوف على جاهزيتها لموسم حج 1441هـ
تفقد مستشار رئيس مجلس هيئة تطوير منطقة مكة لمشروعات مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، المهندس علاء النفيعي، عددًا من المشروعات في المشاعر المقدسة، ومنشأة الجمرات للوقوف على جاهزيتها لموسم حج 1441هـ.
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"النفيعي" يتفقد مشروعات المشاعر المقدسة ومنشأة الجمراتهادي العصيمي سبق 2020-07-15
15 يوليو 2020 - 24 ذو القعدة 1441
11:28 PM
"النفيعي" يتفقد مشروعات المشاعر المقدسة ومنشأة الجمرات
للوقوف على جاهزيتها لموسم حج 1441هـ
تفقد مستشار رئيس مجلس هيئة تطوير منطقة مكة لمشروعات مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، المهندس علاء النفيعي، عددًا من المشروعات في المشاعر المقدسة، ومنشأة الجمرات للوقوف على جاهزيتها لموسم حج 1441هـ.
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