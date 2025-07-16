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"النفيعي" يتفقد مشروعات المشاعر المقدسة ومنشأة الجمرات

للوقوف على جاهزيتها لموسم ‫حج 1441هـ

‏تفقد مستشار رئيس مجلس هيئة تطوير منطقة مكة لمشروعات مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، المهندس علاء النفيعي، عددًا من المشروعات في المشاعر المقدسة، ومنشأة الجمرات للوقوف على جاهزيتها لموسم ‫حج 1441هـ.

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"النفيعي" يتفقد مشروعات المشاعر المقدسة ومنشأة الجمرات
سبق

‏تفقد مستشار رئيس مجلس هيئة تطوير منطقة مكة لمشروعات مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، المهندس علاء النفيعي، عددًا من المشروعات في المشاعر المقدسة، ومنشأة الجمرات للوقوف على جاهزيتها لموسم ‫حج 1441هـ.

15 يوليو 2020 - 24 ذو القعدة 1441
11:28 PM

"النفيعي" يتفقد مشروعات المشاعر المقدسة ومنشأة الجمرات

للوقوف على جاهزيتها لموسم ‫حج 1441هـ

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
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2,973

‏تفقد مستشار رئيس مجلس هيئة تطوير منطقة مكة لمشروعات مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، المهندس علاء النفيعي، عددًا من المشروعات في المشاعر المقدسة، ومنشأة الجمرات للوقوف على جاهزيتها لموسم ‫حج 1441هـ.

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