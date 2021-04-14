"الصحة" : تسجيل 435 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 5369

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2020، عن تسجيل 435 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال يوم أمس الأثنين .

وأضاف متحدث "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس "كورونا" أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 5369 حالة حتى الآن.

وأضاف متحدث #وزارة_الصحة: إجمالي حالات التعافي بلغ 889 حالة، بعد تسجيل 84 حالة جديدة ولله الحمد.

وقال: إجمالي الحالات في المملكة 5369 حالة، منها 4407 حالات نشطة، معظمها حالات مستقرة، إلا أن 62 حالة منهم حالات حرجة تتلقى الرعاية المركزة، كما تم تسجيل 8 حالات وفاة ليرتفع الاجمالي إلى 73 وفاة.

وجاءت الإصابات الجديدة حسب المدن كالتالي :

الرياض: ١١٤

مكة المكرمة: ١١١

الدمام: ٦٩

المدينة: ٥٠

جدة:٤٦

الهفوف:١٦

بريدة: ١٠

الظهران: ٧

تبوك: ٤

حائل: ١

الخرج: ١

الباحة:١

الخبر:١

صامطة:١

بيشة:١

أبها:١

الطائف:١