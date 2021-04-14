"الصحة" : تسجيل 435 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 5369
عبدالله البرقاوي
سبق
2020-04-14
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2020، عن تسجيل 435 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال يوم أمس الأثنين .
وأضاف متحدث "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس "كورونا" أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 5369 حالة حتى الآن.
وأضاف متحدث #وزارة_الصحة: إجمالي حالات التعافي بلغ 889 حالة، بعد تسجيل 84 حالة جديدة ولله الحمد.
وقال: إجمالي الحالات في المملكة 5369 حالة، منها 4407 حالات نشطة، معظمها حالات مستقرة، إلا أن 62 حالة منهم حالات حرجة تتلقى الرعاية المركزة، كما تم تسجيل 8 حالات وفاة ليرتفع الاجمالي إلى 73 وفاة.
وجاءت الإصابات الجديدة حسب المدن كالتالي :
الرياض: ١١٤
مكة المكرمة: ١١١
الدمام: ٦٩
المدينة: ٥٠
جدة:٤٦
الهفوف:١٦
بريدة: ١٠
الظهران: ٧
تبوك: ٤
حائل: ١
الخرج: ١
الباحة:١
الخبر:١
صامطة:١
بيشة:١
أبها:١
الطائف:١
14 إبريل 2020 - 21 شعبان 1441
03:39 PM
اخر تعديل
14 إبريل 2020 - 21 شعبان 1441
04:38 PM
"الصحة" : تسجيل 435 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 5369
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2020، عن تسجيل 435 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال يوم أمس الأثنين .
وأضاف متحدث "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس "كورونا" أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 5369 حالة حتى الآن.
وأضاف متحدث #وزارة_الصحة: إجمالي حالات التعافي بلغ 889 حالة، بعد تسجيل 84 حالة جديدة ولله الحمد.
وقال: إجمالي الحالات في المملكة 5369 حالة، منها 4407 حالات نشطة، معظمها حالات مستقرة، إلا أن 62 حالة منهم حالات حرجة تتلقى الرعاية المركزة، كما تم تسجيل 8 حالات وفاة ليرتفع الاجمالي إلى 73 وفاة.
وجاءت الإصابات الجديدة حسب المدن كالتالي :
الرياض: ١١٤
مكة المكرمة: ١١١
الدمام: ٦٩
المدينة: ٥٠
جدة:٤٦
الهفوف:١٦
بريدة: ١٠
الظهران: ٧
تبوك: ٤
حائل: ١
الخرج: ١
الباحة:١
الخبر:١
صامطة:١
بيشة:١
أبها:١
الطائف:١