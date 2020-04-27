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تقاطع "الجبيلة" بالأفلاج .. مسلسل الحوادث الدامية يتواصل بمصرع رجل أمن

أزهق أرواح عديد الأهالي رغم وجود إشارات مرورية.. والحل "ساهر" أو الترحيل

على الرغم من وجود إشارات مرورية، يشهد تقاطع الجبيلة بالأفلاج وقوع العديد من الحوادث الدامية التي أزهقت أرواح العديد من الأهالي وعابري الطريق من المسافرين وكان آخر ضحايا ذلك التقاطع الخطير وفاة رجل أمن اليوم الاثنين إثر حادث مروري.

وبحسب مواطنين فإن خطورة تقاطع الجبيل الذي يقع على مدخل مدينة ليلى جنوبًا تكمن في انتقال الشاحنات من وإلى طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز، كذلك التجاوزات المرورية والسرعة في أغلب الأوقات وعدم وجود مسار سريع للمسافرين العابرين الطريق العام دون توقف.

ويطالب الأهالي بوضع حد لذلك الخطر الذي أزهق أرواحًا وسيّل دماءً بتركيب أجهزة الرصد الآلي "ساهر"، أو ترحيل التقاطع إلى موقع آخر.

الأفلاج الحوادث المرورية

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تقاطع "الجبيلة" بالأفلاج .. مسلسل الحوادث الدامية يتواصل بمصرع رجل أمن
سبق

على الرغم من وجود إشارات مرورية، يشهد تقاطع الجبيلة بالأفلاج وقوع العديد من الحوادث الدامية التي أزهقت أرواح العديد من الأهالي وعابري الطريق من المسافرين وكان آخر ضحايا ذلك التقاطع الخطير وفاة رجل أمن اليوم الاثنين إثر حادث مروري.

وبحسب مواطنين فإن خطورة تقاطع الجبيل الذي يقع على مدخل مدينة ليلى جنوبًا تكمن في انتقال الشاحنات من وإلى طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز، كذلك التجاوزات المرورية والسرعة في أغلب الأوقات وعدم وجود مسار سريع للمسافرين العابرين الطريق العام دون توقف.

ويطالب الأهالي بوضع حد لذلك الخطر الذي أزهق أرواحًا وسيّل دماءً بتركيب أجهزة الرصد الآلي "ساهر"، أو ترحيل التقاطع إلى موقع آخر.

27 إبريل 2020 - 4 رمضان 1441
10:47 PM
اخر تعديل
27 إبريل 2020 - 4 رمضان 1441
11:17 PM

تقاطع "الجبيلة" بالأفلاج .. مسلسل الحوادث الدامية يتواصل بمصرع رجل أمن

أزهق أرواح عديد الأهالي رغم وجود إشارات مرورية.. والحل "ساهر" أو الترحيل

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مسلّم الهواملة - الأفلاج
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على الرغم من وجود إشارات مرورية، يشهد تقاطع الجبيلة بالأفلاج وقوع العديد من الحوادث الدامية التي أزهقت أرواح العديد من الأهالي وعابري الطريق من المسافرين وكان آخر ضحايا ذلك التقاطع الخطير وفاة رجل أمن اليوم الاثنين إثر حادث مروري.

وبحسب مواطنين فإن خطورة تقاطع الجبيل الذي يقع على مدخل مدينة ليلى جنوبًا تكمن في انتقال الشاحنات من وإلى طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز، كذلك التجاوزات المرورية والسرعة في أغلب الأوقات وعدم وجود مسار سريع للمسافرين العابرين الطريق العام دون توقف.

ويطالب الأهالي بوضع حد لذلك الخطر الذي أزهق أرواحًا وسيّل دماءً بتركيب أجهزة الرصد الآلي "ساهر"، أو ترحيل التقاطع إلى موقع آخر.

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