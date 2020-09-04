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روسيا تعتقل 13 شخصاً كانوا يخططون لعمليات قتل جماعي

بيان لجهاز الأمن الفدرالي الروسي كشف عن تفاصيل التوقيف

اعتقلت قوات الأمن الروسية، اليوم، 13 شخصاً كانوا يخططون لعمليات قتل جماعي في عدد من المناطق الروسية.

وأفاد بيان لجهاز الأمن الفدرالي الروسي، بأنه اعتقل 13 مواطناً روسياً في عدد من المناطق كانوا يخططون لعمليات قتل جماعي باستخدام عبوات ناسفة وقنابل مولوتوف والسلاح الأبيض، إلى جانب إقناع مستخدمي الإنترنت بارتكاب مثل هذه الجرائم، مشيراً إلى أن 11 منهم شكّلوا مجموعة مغلقة لإحدى الشبكات الاجتماعية على الإنترنت.

وقال البيان: مذكرات المعتقلين الشخصية والمعلومات الموجودة في أجهزتهم، تؤكد المخططات الإجرامية، وتوجد لديهم تعليمات خاصة بصناعة العبوات الحارقة والمتفجرة ومخططات الهجمات على المؤسسات التعليمية ومباني تطبيق القانون والأماكن المزدحمة.

وأشار إلى العثور على أربع قنابل يدوية الصنع جاهزة للاستخدام محشوة بالشظايا السهمية، ومكونات لتجميعها في منازل المعتقلين، إضافة إلى أسلحة الصيد وأسلحة محدثة للصدمات وأسلحة بيضاء، مخزنة بطرق غير شرعية.

روسيا

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روسيا تعتقل 13 شخصاً كانوا يخططون لعمليات قتل جماعي
سبق

اعتقلت قوات الأمن الروسية، اليوم، 13 شخصاً كانوا يخططون لعمليات قتل جماعي في عدد من المناطق الروسية.

وأفاد بيان لجهاز الأمن الفدرالي الروسي، بأنه اعتقل 13 مواطناً روسياً في عدد من المناطق كانوا يخططون لعمليات قتل جماعي باستخدام عبوات ناسفة وقنابل مولوتوف والسلاح الأبيض، إلى جانب إقناع مستخدمي الإنترنت بارتكاب مثل هذه الجرائم، مشيراً إلى أن 11 منهم شكّلوا مجموعة مغلقة لإحدى الشبكات الاجتماعية على الإنترنت.

وقال البيان: مذكرات المعتقلين الشخصية والمعلومات الموجودة في أجهزتهم، تؤكد المخططات الإجرامية، وتوجد لديهم تعليمات خاصة بصناعة العبوات الحارقة والمتفجرة ومخططات الهجمات على المؤسسات التعليمية ومباني تطبيق القانون والأماكن المزدحمة.

وأشار إلى العثور على أربع قنابل يدوية الصنع جاهزة للاستخدام محشوة بالشظايا السهمية، ومكونات لتجميعها في منازل المعتقلين، إضافة إلى أسلحة الصيد وأسلحة محدثة للصدمات وأسلحة بيضاء، مخزنة بطرق غير شرعية.

04 سبتمبر 2020 - 16 محرّم 1442
01:17 PM

روسيا تعتقل 13 شخصاً كانوا يخططون لعمليات قتل جماعي

بيان لجهاز الأمن الفدرالي الروسي كشف عن تفاصيل التوقيف

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - موسكو
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اعتقلت قوات الأمن الروسية، اليوم، 13 شخصاً كانوا يخططون لعمليات قتل جماعي في عدد من المناطق الروسية.

وأفاد بيان لجهاز الأمن الفدرالي الروسي، بأنه اعتقل 13 مواطناً روسياً في عدد من المناطق كانوا يخططون لعمليات قتل جماعي باستخدام عبوات ناسفة وقنابل مولوتوف والسلاح الأبيض، إلى جانب إقناع مستخدمي الإنترنت بارتكاب مثل هذه الجرائم، مشيراً إلى أن 11 منهم شكّلوا مجموعة مغلقة لإحدى الشبكات الاجتماعية على الإنترنت.

وقال البيان: مذكرات المعتقلين الشخصية والمعلومات الموجودة في أجهزتهم، تؤكد المخططات الإجرامية، وتوجد لديهم تعليمات خاصة بصناعة العبوات الحارقة والمتفجرة ومخططات الهجمات على المؤسسات التعليمية ومباني تطبيق القانون والأماكن المزدحمة.

وأشار إلى العثور على أربع قنابل يدوية الصنع جاهزة للاستخدام محشوة بالشظايا السهمية، ومكونات لتجميعها في منازل المعتقلين، إضافة إلى أسلحة الصيد وأسلحة محدثة للصدمات وأسلحة بيضاء، مخزنة بطرق غير شرعية.

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