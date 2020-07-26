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المسيليم يجدد عقده مع الأهلي .. والفريق يواصل التحضير لاستئناف الموسم

كشفت تقارير صحفية محلية عن حسم نادي الأهلي ملف التجديد عقد حارس الفريق الكروي الأول ياسر المسيليم ليبقى في صفوف الفريق لثلاثة أعوام مقبلة.

وكانت إدارة الأهلي قد دخلت في محادثات مع المسيليم من أجل تجديد عقده الذي ينتهي في يونيو 2020، بينما ذكر الحارس في وقت سابق أنه لن يجدد إلا حينما يستلم مستحقاته المتأخرة.

وفي سياق متصل واصل الفريق الكروي الأول بنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل بمقر النادي استعدادًا لاستكمال منافسات الموسم الكروي.

عمد المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش. إلـى تنفيذ عددٍ من التدريبات اللياقية المكثفة في بداية الحصة التدريبية قبـل أن يؤدي اللاعبون مرانًا فنيًا متكاملاً من خلال تطبيق عددٍ من الجمل التكتيكية، أوعز المدرب للاعبين بتسديد الكرات الثابتة والمتحركة خلال الحصة التدريبية.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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المسيليم يجدد عقده مع الأهلي .. والفريق يواصل التحضير لاستئناف الموسم
سبق

كشفت تقارير صحفية محلية عن حسم نادي الأهلي ملف التجديد عقد حارس الفريق الكروي الأول ياسر المسيليم ليبقى في صفوف الفريق لثلاثة أعوام مقبلة.

وكانت إدارة الأهلي قد دخلت في محادثات مع المسيليم من أجل تجديد عقده الذي ينتهي في يونيو 2020، بينما ذكر الحارس في وقت سابق أنه لن يجدد إلا حينما يستلم مستحقاته المتأخرة.

وفي سياق متصل واصل الفريق الكروي الأول بنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل بمقر النادي استعدادًا لاستكمال منافسات الموسم الكروي.

عمد المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش. إلـى تنفيذ عددٍ من التدريبات اللياقية المكثفة في بداية الحصة التدريبية قبـل أن يؤدي اللاعبون مرانًا فنيًا متكاملاً من خلال تطبيق عددٍ من الجمل التكتيكية، أوعز المدرب للاعبين بتسديد الكرات الثابتة والمتحركة خلال الحصة التدريبية.

26 يوليو 2020 - 5 ذو الحجة 1441
11:23 PM

المسيليم يجدد عقده مع الأهلي .. والفريق يواصل التحضير لاستئناف الموسم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت تقارير صحفية محلية عن حسم نادي الأهلي ملف التجديد عقد حارس الفريق الكروي الأول ياسر المسيليم ليبقى في صفوف الفريق لثلاثة أعوام مقبلة.

وكانت إدارة الأهلي قد دخلت في محادثات مع المسيليم من أجل تجديد عقده الذي ينتهي في يونيو 2020، بينما ذكر الحارس في وقت سابق أنه لن يجدد إلا حينما يستلم مستحقاته المتأخرة.

وفي سياق متصل واصل الفريق الكروي الأول بنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل بمقر النادي استعدادًا لاستكمال منافسات الموسم الكروي.

عمد المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش. إلـى تنفيذ عددٍ من التدريبات اللياقية المكثفة في بداية الحصة التدريبية قبـل أن يؤدي اللاعبون مرانًا فنيًا متكاملاً من خلال تطبيق عددٍ من الجمل التكتيكية، أوعز المدرب للاعبين بتسديد الكرات الثابتة والمتحركة خلال الحصة التدريبية.

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