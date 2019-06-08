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أمانة الرياض: إغلاق تقاطع طريقَي الإمام عبدالله بن سعود وخالد بن الوليد

أوضحت المسارات المتاحة خلال فترة التحسين .. وقالت: لمعالجة حركة المرور

تبدأ أمانة منطقة الرياض في معالجة الحركة المرورية على تقاطع طريق الإمام عبدالله بن سعود مع طريق خالد بن الوليد، اعتباراً من غد الأحد الموافق 1440/10/6.

وأوضحت أن المسارات خلال فترة التحسين ستكون على النحو التالي:

-القادمون من طريق الإمام عبدالله بن سعود شرقاً "تحويل الحركة إلى طريق خالد بن الوليد شمالاً ثم الدوران من خلال فتحة الالتفاف ثم الانعطاف يميناً".

-القادمون من طريق الإمام عبدالله بن سعود غرباً: تحويل الحركة إلى طريق خالد بن الوليد جنوباً ثم الدوران من خلال فتحة الالتفاف ثم الانعطاف يميناً".

- القادمون من طريق خالد بن الوليد شمالاً: تحويل الحركة إلى طريق الإمام عبدالله بن سعود غرباً ثم الدوران من خلال فتحة الالتفاف ثم الانعطاف يميناً".

-القادمون من طريق خالد بن الوليد جنوباً: "تحويل الحركة إلى طريق الإمام عبدالله بن سعود شرقاً ثم الدوران من خلال فتحة الالتفاف ثم الانعطاف يميناً".

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أمانة الرياض: إغلاق تقاطع طريقَي الإمام عبدالله بن سعود وخالد بن الوليد
سبق

تبدأ أمانة منطقة الرياض في معالجة الحركة المرورية على تقاطع طريق الإمام عبدالله بن سعود مع طريق خالد بن الوليد، اعتباراً من غد الأحد الموافق 1440/10/6.

وأوضحت أن المسارات خلال فترة التحسين ستكون على النحو التالي:

-القادمون من طريق الإمام عبدالله بن سعود شرقاً "تحويل الحركة إلى طريق خالد بن الوليد شمالاً ثم الدوران من خلال فتحة الالتفاف ثم الانعطاف يميناً".

-القادمون من طريق الإمام عبدالله بن سعود غرباً: تحويل الحركة إلى طريق خالد بن الوليد جنوباً ثم الدوران من خلال فتحة الالتفاف ثم الانعطاف يميناً".

- القادمون من طريق خالد بن الوليد شمالاً: تحويل الحركة إلى طريق الإمام عبدالله بن سعود غرباً ثم الدوران من خلال فتحة الالتفاف ثم الانعطاف يميناً".

-القادمون من طريق خالد بن الوليد جنوباً: "تحويل الحركة إلى طريق الإمام عبدالله بن سعود شرقاً ثم الدوران من خلال فتحة الالتفاف ثم الانعطاف يميناً".

08 يونيو 2019 - 5 شوّال 1440
01:32 PM

أمانة الرياض: إغلاق تقاطع طريقَي الإمام عبدالله بن سعود وخالد بن الوليد

أوضحت المسارات المتاحة خلال فترة التحسين .. وقالت: لمعالجة حركة المرور

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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4,780

تبدأ أمانة منطقة الرياض في معالجة الحركة المرورية على تقاطع طريق الإمام عبدالله بن سعود مع طريق خالد بن الوليد، اعتباراً من غد الأحد الموافق 1440/10/6.

وأوضحت أن المسارات خلال فترة التحسين ستكون على النحو التالي:

-القادمون من طريق الإمام عبدالله بن سعود شرقاً "تحويل الحركة إلى طريق خالد بن الوليد شمالاً ثم الدوران من خلال فتحة الالتفاف ثم الانعطاف يميناً".

-القادمون من طريق الإمام عبدالله بن سعود غرباً: تحويل الحركة إلى طريق خالد بن الوليد جنوباً ثم الدوران من خلال فتحة الالتفاف ثم الانعطاف يميناً".

- القادمون من طريق خالد بن الوليد شمالاً: تحويل الحركة إلى طريق الإمام عبدالله بن سعود غرباً ثم الدوران من خلال فتحة الالتفاف ثم الانعطاف يميناً".

-القادمون من طريق خالد بن الوليد جنوباً: "تحويل الحركة إلى طريق الإمام عبدالله بن سعود شرقاً ثم الدوران من خلال فتحة الالتفاف ثم الانعطاف يميناً".

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