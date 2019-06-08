أمانة الرياض: إغلاق تقاطع طريقَي الإمام عبدالله بن سعود وخالد بن الوليد

أوضحت المسارات المتاحة خلال فترة التحسين .. وقالت: لمعالجة حركة المرور

تبدأ أمانة منطقة الرياض في معالجة الحركة المرورية على تقاطع طريق الإمام عبدالله بن سعود مع طريق خالد بن الوليد، اعتباراً من غد الأحد الموافق 1440/10/6.

وأوضحت أن المسارات خلال فترة التحسين ستكون على النحو التالي:

-القادمون من طريق الإمام عبدالله بن سعود شرقاً "تحويل الحركة إلى طريق خالد بن الوليد شمالاً ثم الدوران من خلال فتحة الالتفاف ثم الانعطاف يميناً".

-القادمون من طريق الإمام عبدالله بن سعود غرباً: تحويل الحركة إلى طريق خالد بن الوليد جنوباً ثم الدوران من خلال فتحة الالتفاف ثم الانعطاف يميناً".

- القادمون من طريق خالد بن الوليد شمالاً: تحويل الحركة إلى طريق الإمام عبدالله بن سعود غرباً ثم الدوران من خلال فتحة الالتفاف ثم الانعطاف يميناً".

-القادمون من طريق خالد بن الوليد جنوباً: "تحويل الحركة إلى طريق الإمام عبدالله بن سعود شرقاً ثم الدوران من خلال فتحة الالتفاف ثم الانعطاف يميناً".