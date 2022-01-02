النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

كورونا ودول الخليج.. اللقاحات تجاوزت الـ 95 مليوناً.. والتعافي بالسعودية 97.3 %

إجمالي الوفيات خليجياً وصل إلى 19,639 وبلغت الإصابات المؤكّدة 2,578,825 حالة

تجاوز عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون الـ 95 مليون جرعة، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 97.3 %.

وقال مركز الإحصاء الخليجي عبر حسابه في تويتر: إن إجمالي اللقاحات المعطاة بدول التعاون بلغ 95,130,982 جرعة، وبلغت الإصابات المؤكّدة 2,578,825 حالة، وإجمالي حالات التعافي 2,523,446 حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ 19,639 حالة حتى يوم أمس.

وأضاف المركز أن نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 97.3 %، وبلغت النسبة في دول الخليج مجتمعة 97.9 %.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
كورونا ودول الخليج.. اللقاحات تجاوزت الـ 95 مليوناً.. والتعافي بالسعودية 97.3 %
سبق

تجاوز عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون الـ 95 مليون جرعة، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 97.3 %.

وقال مركز الإحصاء الخليجي عبر حسابه في تويتر: إن إجمالي اللقاحات المعطاة بدول التعاون بلغ 95,130,982 جرعة، وبلغت الإصابات المؤكّدة 2,578,825 حالة، وإجمالي حالات التعافي 2,523,446 حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ 19,639 حالة حتى يوم أمس.

وأضاف المركز أن نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 97.3 %، وبلغت النسبة في دول الخليج مجتمعة 97.9 %.

02 يناير 2022 - 29 جمادى الأول 1443
10:12 AM

كورونا ودول الخليج.. اللقاحات تجاوزت الـ 95 مليوناً.. والتعافي بالسعودية 97.3 %

إجمالي الوفيات خليجياً وصل إلى 19,639 وبلغت الإصابات المؤكّدة 2,578,825 حالة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
662

تجاوز عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون الـ 95 مليون جرعة، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 97.3 %.

وقال مركز الإحصاء الخليجي عبر حسابه في تويتر: إن إجمالي اللقاحات المعطاة بدول التعاون بلغ 95,130,982 جرعة، وبلغت الإصابات المؤكّدة 2,578,825 حالة، وإجمالي حالات التعافي 2,523,446 حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ 19,639 حالة حتى يوم أمس.

وأضاف المركز أن نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 97.3 %، وبلغت النسبة في دول الخليج مجتمعة 97.9 %.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,123
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,151
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,659
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,562

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

عبدالعزيز الفريان
التخطيط الاستراتيجي الشخصي

التخطيط الاستراتيجي الشخصي

نسيم الصريصري
"فيالق الحمقى"

"فيالق الحمقى"

مها الجبر
"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

ماجد آل حسنه
رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

عبدالمحسن الحارثي
قالت لي..!!

قالت لي..!!

ساير المنيعي
مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

عبدالرحمن المرشد
جيل الروابط الإلكترونية

جيل الروابط الإلكترونية

محمد الصيعري
الشذوذ العالمي.. إلى أين؟

الشذوذ العالمي.. إلى أين؟

صالح مطر الغامدي
ثقافة الفرح

ثقافة الفرح

حسن آل عمير
حنا بدو

حنا بدو

حمد خالد العرق
رسالة في بريد النساء.. هذا هو الطريق..!

رسالة في بريد النساء.. هذا هو الطريق..!

ماجد آل حسنه

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة