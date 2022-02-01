"مقاتلات التحالف" تستهدف مراكز للقيادة والسيطرة وآليات عسكرية حوثية شمال حجة

القصف أسفر عن خسائر كبيرة لدى الميليشيا وإعطاب لآلياتهم العسكرية

استهدفت مقاتلات التحالف اليوم الثلاثاء، بغارات جوية شمال محافظة حجة اليمنية؛ نقاطًا للقيادة والسيطرة ومخزنَي أسلحة ودبابة ومواقع مدفعية شمالي محافظة حجة للميليشيات الحوثية، فيما نفذت مدفعية الجيش الوطني بالمنطقة الخامسة يوم أمس قصفًا مكثفًا على خنادق ومواقع ميليشيا الحوثي في مديريتَيْ عبس ومستبا شمال حجة.



وأسفر القصف عن خسائر كبيرة لدى الميليشيا وإعطاب لآلياتهم العسكرية.