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تحذير للرجال: "آثار مخيفة" قد تسبّبها الفياغرا!

تتسبّب في عمى الألوان وعدم وضوح الرؤية

حذّر أطباء من أن تناول الرجال لأقوى جرعة من الفياغرا قد يصيبهم بعمى الألوان لمدة تصل إلى 3 أسابيع، وفقًا لدراسة جديدة مثيرة للجدل، طبقًا لصحيفة "ديلي ميل".

ويمكن أن يعاني عدد صغير من الرجال الذين يتناولون أعلى جرعة (100 ملغ)، أي أقوى وصفة طبية متاحة، من آثار جانبية مخيفة لمدة 21 يومًا.

ويأتي التحذير من مسعفين في مستشفى Dunyagoz Adana في تركيا، الذين أبلغوا عن سلسلة من حالات المشاكل البصرية، بعد تناول الرجال لحبوب الفياغرا لأول مرة.

وزار 17 رجلًا المستشفى بعد أن شهدوا توسُّعًا غير طبيعي لبؤبؤ العين، وحساسية للضوء الشديد، أو عدم وضوح الرؤية أو عمى الألوان، بعد تناول 100 ملغ من المكون النشط في الفياغرا، sildenafil.
ويعترف الأطباء الأتراك بأن جميع نقاط قوة علاج ضعف الانتصاب، آمنة بالنسبة لغالبية الرجال. ولكنهم يعتقدون أن مجموعة فرعية صغيرة لا تتحلل بشكل صحيح في الجسم؛ ما يؤدي إلى تركيزات عالية للعقار في الدم. وفي حال لم يتناول فرد ما العقار من قبل، فلن يعمل الجسم على تحليله بسهولة.

ويعمل الفياغرا عن طريق تثبيط إنزيم يسمى PDE5، الذي يوسع الأوعية الدموية ويحسّن تدفق الدم حول الجسم، بما في ذلك حول العضو الذكري.

ولكنه يوقف أيضًا إنتاج إنزيم آخر يُعرف باسم PDE6، الذي يحول الضوء لرؤية. ونتيجة لذلك، أبلغ بعض المستخدمين عن عدم وضوح الرؤية.

وفي الدراسة الحديثة التي نُشرت في Frontiers في طب الأعصاب، سلّط الأطباء الضوء على مخاطر الآثار الجانبية البصرية الطويلة.

ولاحظ الدكتور كونيت كارارسلان وجود نمط صحي غريب لدى 17 مريضًا، الذين قدموا إلى مستشفى Dünyagöz Adana.


وعانى المرضى العديد من الاضطرابات البصرية، بما في ذلك توسع بؤبؤ العين بشكل غير طبيعي، وعدم وضوح الرؤية واضطرابات رؤية الألوان، والتي شملت رؤية ملونة زرقاء مكثفة مع العمى اللوني الأحمر/ الأخضر.

وبدأت الآثار الجانبية المرئية بمجرد دخول عقار الفياغرا حيز النشاط؛ حيث أجرى الأطباء اختبارات عيون مختلفة وراقبوا المرضى مع مرور الوقت لمعرفة كيف تطورت أعراضهم.

الفياغرا

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تحذير للرجال: "آثار مخيفة" قد تسبّبها الفياغرا!
سبق

حذّر أطباء من أن تناول الرجال لأقوى جرعة من الفياغرا قد يصيبهم بعمى الألوان لمدة تصل إلى 3 أسابيع، وفقًا لدراسة جديدة مثيرة للجدل، طبقًا لصحيفة "ديلي ميل".

ويمكن أن يعاني عدد صغير من الرجال الذين يتناولون أعلى جرعة (100 ملغ)، أي أقوى وصفة طبية متاحة، من آثار جانبية مخيفة لمدة 21 يومًا.

ويأتي التحذير من مسعفين في مستشفى Dunyagoz Adana في تركيا، الذين أبلغوا عن سلسلة من حالات المشاكل البصرية، بعد تناول الرجال لحبوب الفياغرا لأول مرة.

وزار 17 رجلًا المستشفى بعد أن شهدوا توسُّعًا غير طبيعي لبؤبؤ العين، وحساسية للضوء الشديد، أو عدم وضوح الرؤية أو عمى الألوان، بعد تناول 100 ملغ من المكون النشط في الفياغرا، sildenafil.
ويعترف الأطباء الأتراك بأن جميع نقاط قوة علاج ضعف الانتصاب، آمنة بالنسبة لغالبية الرجال. ولكنهم يعتقدون أن مجموعة فرعية صغيرة لا تتحلل بشكل صحيح في الجسم؛ ما يؤدي إلى تركيزات عالية للعقار في الدم. وفي حال لم يتناول فرد ما العقار من قبل، فلن يعمل الجسم على تحليله بسهولة.

ويعمل الفياغرا عن طريق تثبيط إنزيم يسمى PDE5، الذي يوسع الأوعية الدموية ويحسّن تدفق الدم حول الجسم، بما في ذلك حول العضو الذكري.

ولكنه يوقف أيضًا إنتاج إنزيم آخر يُعرف باسم PDE6، الذي يحول الضوء لرؤية. ونتيجة لذلك، أبلغ بعض المستخدمين عن عدم وضوح الرؤية.

وفي الدراسة الحديثة التي نُشرت في Frontiers في طب الأعصاب، سلّط الأطباء الضوء على مخاطر الآثار الجانبية البصرية الطويلة.

ولاحظ الدكتور كونيت كارارسلان وجود نمط صحي غريب لدى 17 مريضًا، الذين قدموا إلى مستشفى Dünyagöz Adana.


وعانى المرضى العديد من الاضطرابات البصرية، بما في ذلك توسع بؤبؤ العين بشكل غير طبيعي، وعدم وضوح الرؤية واضطرابات رؤية الألوان، والتي شملت رؤية ملونة زرقاء مكثفة مع العمى اللوني الأحمر/ الأخضر.

وبدأت الآثار الجانبية المرئية بمجرد دخول عقار الفياغرا حيز النشاط؛ حيث أجرى الأطباء اختبارات عيون مختلفة وراقبوا المرضى مع مرور الوقت لمعرفة كيف تطورت أعراضهم.

08 فبراير 2020 - 14 جمادى الآخر 1441
10:15 AM

تحذير للرجال: "آثار مخيفة" قد تسبّبها الفياغرا!

تتسبّب في عمى الألوان وعدم وضوح الرؤية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حذّر أطباء من أن تناول الرجال لأقوى جرعة من الفياغرا قد يصيبهم بعمى الألوان لمدة تصل إلى 3 أسابيع، وفقًا لدراسة جديدة مثيرة للجدل، طبقًا لصحيفة "ديلي ميل".

ويمكن أن يعاني عدد صغير من الرجال الذين يتناولون أعلى جرعة (100 ملغ)، أي أقوى وصفة طبية متاحة، من آثار جانبية مخيفة لمدة 21 يومًا.

ويأتي التحذير من مسعفين في مستشفى Dunyagoz Adana في تركيا، الذين أبلغوا عن سلسلة من حالات المشاكل البصرية، بعد تناول الرجال لحبوب الفياغرا لأول مرة.

وزار 17 رجلًا المستشفى بعد أن شهدوا توسُّعًا غير طبيعي لبؤبؤ العين، وحساسية للضوء الشديد، أو عدم وضوح الرؤية أو عمى الألوان، بعد تناول 100 ملغ من المكون النشط في الفياغرا، sildenafil.
ويعترف الأطباء الأتراك بأن جميع نقاط قوة علاج ضعف الانتصاب، آمنة بالنسبة لغالبية الرجال. ولكنهم يعتقدون أن مجموعة فرعية صغيرة لا تتحلل بشكل صحيح في الجسم؛ ما يؤدي إلى تركيزات عالية للعقار في الدم. وفي حال لم يتناول فرد ما العقار من قبل، فلن يعمل الجسم على تحليله بسهولة.

ويعمل الفياغرا عن طريق تثبيط إنزيم يسمى PDE5، الذي يوسع الأوعية الدموية ويحسّن تدفق الدم حول الجسم، بما في ذلك حول العضو الذكري.

ولكنه يوقف أيضًا إنتاج إنزيم آخر يُعرف باسم PDE6، الذي يحول الضوء لرؤية. ونتيجة لذلك، أبلغ بعض المستخدمين عن عدم وضوح الرؤية.

وفي الدراسة الحديثة التي نُشرت في Frontiers في طب الأعصاب، سلّط الأطباء الضوء على مخاطر الآثار الجانبية البصرية الطويلة.

ولاحظ الدكتور كونيت كارارسلان وجود نمط صحي غريب لدى 17 مريضًا، الذين قدموا إلى مستشفى Dünyagöz Adana.


وعانى المرضى العديد من الاضطرابات البصرية، بما في ذلك توسع بؤبؤ العين بشكل غير طبيعي، وعدم وضوح الرؤية واضطرابات رؤية الألوان، والتي شملت رؤية ملونة زرقاء مكثفة مع العمى اللوني الأحمر/ الأخضر.

وبدأت الآثار الجانبية المرئية بمجرد دخول عقار الفياغرا حيز النشاط؛ حيث أجرى الأطباء اختبارات عيون مختلفة وراقبوا المرضى مع مرور الوقت لمعرفة كيف تطورت أعراضهم.

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