النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الموارد البشرية" بمكة تطلق حملة "مجتمع واعي" للحدّ من كورونا

"آل طاوي": متابعة 150 مبادرة بالمنطقة بعد فرزها وتقييمها

أطلق فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة؛ حملة "مجتمع واعي"، ضمن سلسلة مبادرات "وطن العطاء" التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وتشكّلت لجنة تنفيذية بالمنطقة، برئاسة مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، وعضوية رئيس المجلس الفرعي للجمعيات الأهلية بمكة، وممثل فرع وزارة الصحة بالمنطقة، ومسؤولي التنمية الاجتماعية بفرع الوزارة، وعدد من المؤسسات الأهلية المانحة والجمعيات الصحية والأهلية بالمنطقة.

وتُنَفّذ الحملة في جميع محافظات مناطق المملكة، بهدف توعية المجتمع، للحدّ من انتشار فيروس كورونا، ودعم الطواقم الطبية والقطاعات الحكومية العاملة في الميدان.

وعقدت اجتماعات اللجنة عن بعد، خلال أيام الحملة، والمستمرّة حتى انقضاء الأزمة.

وتتضمّن خطة الحملة: تكوين فريق تطوعي متمرس ومُدرّب على التعامل مع الأزمات الصحية، يشمل ممارسين صحيين من أطباء وممرضين وإداريين، لتقديم حزمة من الخدمات الوقائية وخلق فرص تطوعية احترافية لاستقطاب المتطوعين، بالإضافة لإبراز جهود المتطوعين والقطاعات ذات العلاقة، ونشر ثقافة العمل التطوعي بين أفراد المجتمع بشكل عام.

وقال رئيس اللجنة التنفيذية في منطقة مكة المكرمة، عبدالله آل طاوي: إن اللجنة تعمل على متابعة أكثر من مئة وخمسين مبادرة في المنطقة، تم فرزها وتقييمها من خلال لجنتين؛ اختصَّت الأولى منها بالمبادرات الصحية، والثانية بالمبادرات الإغاثية والاجتماعية، والتي قسمت بدورها إلى مبادرات صحية، وأخرى توعوية وإغاثية وتقنية وخدمية وتعليمية.

وتعمل اللجنة التنفيذية للمبادرة في المنطقة، على تعميم أي مبادرة ناجحة إلى جميع محافظات المنطقة، وتنفيذها عن طريق الجمعيات المتواجدة في كل محافظة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الموارد البشرية" بمكة تطلق حملة "مجتمع واعي" للحدّ من كورونا
سبق

أطلق فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة؛ حملة "مجتمع واعي"، ضمن سلسلة مبادرات "وطن العطاء" التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وتشكّلت لجنة تنفيذية بالمنطقة، برئاسة مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، وعضوية رئيس المجلس الفرعي للجمعيات الأهلية بمكة، وممثل فرع وزارة الصحة بالمنطقة، ومسؤولي التنمية الاجتماعية بفرع الوزارة، وعدد من المؤسسات الأهلية المانحة والجمعيات الصحية والأهلية بالمنطقة.

وتُنَفّذ الحملة في جميع محافظات مناطق المملكة، بهدف توعية المجتمع، للحدّ من انتشار فيروس كورونا، ودعم الطواقم الطبية والقطاعات الحكومية العاملة في الميدان.

وعقدت اجتماعات اللجنة عن بعد، خلال أيام الحملة، والمستمرّة حتى انقضاء الأزمة.

وتتضمّن خطة الحملة: تكوين فريق تطوعي متمرس ومُدرّب على التعامل مع الأزمات الصحية، يشمل ممارسين صحيين من أطباء وممرضين وإداريين، لتقديم حزمة من الخدمات الوقائية وخلق فرص تطوعية احترافية لاستقطاب المتطوعين، بالإضافة لإبراز جهود المتطوعين والقطاعات ذات العلاقة، ونشر ثقافة العمل التطوعي بين أفراد المجتمع بشكل عام.

وقال رئيس اللجنة التنفيذية في منطقة مكة المكرمة، عبدالله آل طاوي: إن اللجنة تعمل على متابعة أكثر من مئة وخمسين مبادرة في المنطقة، تم فرزها وتقييمها من خلال لجنتين؛ اختصَّت الأولى منها بالمبادرات الصحية، والثانية بالمبادرات الإغاثية والاجتماعية، والتي قسمت بدورها إلى مبادرات صحية، وأخرى توعوية وإغاثية وتقنية وخدمية وتعليمية.

وتعمل اللجنة التنفيذية للمبادرة في المنطقة، على تعميم أي مبادرة ناجحة إلى جميع محافظات المنطقة، وتنفيذها عن طريق الجمعيات المتواجدة في كل محافظة.

01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441
06:00 PM
اخر تعديل
01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441
06:50 PM

"الموارد البشرية" بمكة تطلق حملة "مجتمع واعي" للحدّ من كورونا

"آل طاوي": متابعة 150 مبادرة بالمنطقة بعد فرزها وتقييمها

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
1
347

أطلق فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة؛ حملة "مجتمع واعي"، ضمن سلسلة مبادرات "وطن العطاء" التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وتشكّلت لجنة تنفيذية بالمنطقة، برئاسة مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، وعضوية رئيس المجلس الفرعي للجمعيات الأهلية بمكة، وممثل فرع وزارة الصحة بالمنطقة، ومسؤولي التنمية الاجتماعية بفرع الوزارة، وعدد من المؤسسات الأهلية المانحة والجمعيات الصحية والأهلية بالمنطقة.

وتُنَفّذ الحملة في جميع محافظات مناطق المملكة، بهدف توعية المجتمع، للحدّ من انتشار فيروس كورونا، ودعم الطواقم الطبية والقطاعات الحكومية العاملة في الميدان.

وعقدت اجتماعات اللجنة عن بعد، خلال أيام الحملة، والمستمرّة حتى انقضاء الأزمة.

وتتضمّن خطة الحملة: تكوين فريق تطوعي متمرس ومُدرّب على التعامل مع الأزمات الصحية، يشمل ممارسين صحيين من أطباء وممرضين وإداريين، لتقديم حزمة من الخدمات الوقائية وخلق فرص تطوعية احترافية لاستقطاب المتطوعين، بالإضافة لإبراز جهود المتطوعين والقطاعات ذات العلاقة، ونشر ثقافة العمل التطوعي بين أفراد المجتمع بشكل عام.

وقال رئيس اللجنة التنفيذية في منطقة مكة المكرمة، عبدالله آل طاوي: إن اللجنة تعمل على متابعة أكثر من مئة وخمسين مبادرة في المنطقة، تم فرزها وتقييمها من خلال لجنتين؛ اختصَّت الأولى منها بالمبادرات الصحية، والثانية بالمبادرات الإغاثية والاجتماعية، والتي قسمت بدورها إلى مبادرات صحية، وأخرى توعوية وإغاثية وتقنية وخدمية وتعليمية.

وتعمل اللجنة التنفيذية للمبادرة في المنطقة، على تعميم أي مبادرة ناجحة إلى جميع محافظات المنطقة، وتنفيذها عن طريق الجمعيات المتواجدة في كل محافظة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,785
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,654
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,399
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,817

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الغلاء والوباء.. الغرف التجارية رمانة الميزان

الغلاء والوباء.. الغرف التجارية رمانة الميزان

عبدالغني الشيخ
أيها المتسوقون.. كورونا لا ينام نهارًا..!

أيها المتسوقون.. كورونا لا ينام نهارًا..!

عبدالرحمن المرشد
المملكة وتوحيد جهود العالم

المملكة وتوحيد جهود العالم

ماجد البريكان
"كورونا".. ومخاض نظام عالمي جديد!

"كورونا".. ومخاض نظام عالمي جديد!

ماجد الجوهري
"كورونا" أظهرت حسد بعض الإعلاميين

"كورونا" أظهرت حسد بعض الإعلاميين

حسن آل عمير
اختفاء أبراج المراقبة الجوية!

اختفاء أبراج المراقبة الجوية!

منيف الحربي
المملكة تقود العالم ضد الجائحة

المملكة تقود العالم ضد الجائحة

علي آل شرمة
الخفي الصغير!!

الخفي الصغير!!

عبدالرحمن القحطاني
" كورونا" وحُسن النية!

" كورونا" وحُسن النية!

محمد عمير الغامدي
الالتزام.. هيبة الدولة وطب الحروب

الالتزام.. هيبة الدولة وطب الحروب

عبدالغني الشيخ
مشاهدات من أزمة كورونا!!

مشاهدات من أزمة كورونا!!

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة