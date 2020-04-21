صورة تخطيطية مسرّبة.. "أبل" تجهّز مفاجآت جديدة في "آيفون 12"

تقرير: تظهر تغييرات كبرى في الشكل الخارجي والمواصفات الداخلية

كشفت صورة تخطيطية مسرّبة عن تجهيز شركة "أبل" الأمريكية مفاجآت جديدة مذهلة في هاتفها المرتقب "آيفون 12".

وأشار موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، في تقرير جديد، إلى أن هاتف "آيفون 12" المرتقب، يبدو أنه سيحظى بتحديثات قوية من "أبل".

وأوضح التقرير أن الصورة التخطيطية الجديدة المسرّبة لهاتف "آيفون 12"، تظهر تغييرات كبرى في الشكل الخارجي والمواصفات الداخلية.

ويظهر من الصورة المسرّبة أن "أبل" ستستمر في الاعتماد على تقنية "فيس آي دي" للتعرف على الوجوه من أجل فتح قفل الهاتف.

ولكن يبدو من الصورة أنها ستحظى بتغيير كبير، حيث تصبح أكثر دقة وحساسية في التعرف على وجه المستخدم.

ويظهر كذلك أن "النتوء" الموجود في الشاشة اللمسية للهاتف والمخصص للكاميرا الأمامية ومستشعراتها سيكون أصغر بصورة كبيرة، لتوفير مساحة أكبر قليلا للشاشة اللمسية، حيث تم تحريك سماعة الأذن تقريباً إلى حافة الهاتف.

كما يظهر من هذا المخطط المسرّب أنه سيتم تغيير حجم وشكل العدسات الثلاثية الخلفية، التي أثار وضعها امتعاض عدد كبير من عشاق "آيفون".

ومن المتوقع أن تكشف "أبل" رسمياً عن هاتف "آيفون 12" خلال شهر سبتمبر المقبل، بسبب تأجيلات عديدة مرتبطة بتفشي وباء كورونا المستجد المسبّب لمرض "كوفيد-19".