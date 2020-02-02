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اليوم .. "التحول الرقمي المالي في المملكة" بمعهد الإدارة .. و"سبق" ترعاه إعلامياً

يناقش أكبر عملية تحول مالي سعودي بمشاركة خبراء محليين ودوليين

ينظّم صباح اليوم الأحد 8 جُمادى الآخرة 1441هـ الموافق 2 فبراير 2020م، مركز الأعمال بمعهد الإدارة العامة، ملتقى "التحول الرقمي المالي في المملكة"، بالتعاون مع جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية، برعاية "سبق" إعلامياً.

وتناقش محاور الملتقى ما يواجه القطاع المالي السعودي في العصر الحديث مما يُوصف بأنه أكبر عملية تحول في تاريخه في "أتمتة" العمليات إلى "رقمنة" جداول أعمال الشركات، وحماية الأصول وإدارة التكاليف، والتخطيط الإستراتيجي، وتهيئة البيئة الاقتصادية المناسبة والمحفزة للنمو الاقتصادي المستدام في المملكة التي تلبي تطلعات المواطنين وفق رؤية المملكة 2030.

ويشهد الملتقى مشاركة عددٍ من التحالفات المالية الرائدة، وقادة القطاع المالي وخبراء التحول الرقمي المالي من داخل المملكة وخارجها، والمتخصصين في الشؤون المالية، والمديرين الماليين وقادة الشؤون المالية؛ يتقدمهم مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور مشبب بن عايض القحطاني؛ ورئيسة جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية في الشرق الأوسط فضيلة جوبلاني؛ ووكيل وزارة المالية لشؤون التقنية والتطوير أحمد الصويان؛ وأمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الدكتور أحمد المغامس؛ وسيشهد جدول أعمال الملتقى كثيراً من الفعاليات والمشاركات المهنية والعلمية المتميزة.

وسيستعرض رئيس الشراكات السوقية بجمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية زاريف لودين؛ تقرير جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين حول التحول التكنولوجي، ثم تعقد جلسة عن الذكاء الاصطناعي ودوره في دعم الأعمال التجارية والمالية يقدمها أحد مسؤولي شركة IPM، تعقبها جلسة عن مستقبل المالية والتحولات التي يشهدها القطاع العام حالياً يقدمها أحد شركاء شركة PwC الشرق الأوسط وائل أبو زكي؛ ثم يقدم أحد مسؤولي شركة (Accenture (TBC جلسة عن ثورة البيانات، تعقبها جلسة عن التحولات التقنية يقدمها أحد مسؤولي شركة Oracle ويختتم الملتقى بكلمة لمعهد الإدارة العامة.

معهد الإدارة العامة ملتقى التحول الرقمي المالي في المملكة صحيفة سبق الإلكترونية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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اليوم .. "التحول الرقمي المالي في المملكة" بمعهد الإدارة .. و"سبق" ترعاه إعلامياً
سبق

ينظّم صباح اليوم الأحد 8 جُمادى الآخرة 1441هـ الموافق 2 فبراير 2020م، مركز الأعمال بمعهد الإدارة العامة، ملتقى "التحول الرقمي المالي في المملكة"، بالتعاون مع جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية، برعاية "سبق" إعلامياً.

وتناقش محاور الملتقى ما يواجه القطاع المالي السعودي في العصر الحديث مما يُوصف بأنه أكبر عملية تحول في تاريخه في "أتمتة" العمليات إلى "رقمنة" جداول أعمال الشركات، وحماية الأصول وإدارة التكاليف، والتخطيط الإستراتيجي، وتهيئة البيئة الاقتصادية المناسبة والمحفزة للنمو الاقتصادي المستدام في المملكة التي تلبي تطلعات المواطنين وفق رؤية المملكة 2030.

ويشهد الملتقى مشاركة عددٍ من التحالفات المالية الرائدة، وقادة القطاع المالي وخبراء التحول الرقمي المالي من داخل المملكة وخارجها، والمتخصصين في الشؤون المالية، والمديرين الماليين وقادة الشؤون المالية؛ يتقدمهم مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور مشبب بن عايض القحطاني؛ ورئيسة جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية في الشرق الأوسط فضيلة جوبلاني؛ ووكيل وزارة المالية لشؤون التقنية والتطوير أحمد الصويان؛ وأمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الدكتور أحمد المغامس؛ وسيشهد جدول أعمال الملتقى كثيراً من الفعاليات والمشاركات المهنية والعلمية المتميزة.

وسيستعرض رئيس الشراكات السوقية بجمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية زاريف لودين؛ تقرير جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين حول التحول التكنولوجي، ثم تعقد جلسة عن الذكاء الاصطناعي ودوره في دعم الأعمال التجارية والمالية يقدمها أحد مسؤولي شركة IPM، تعقبها جلسة عن مستقبل المالية والتحولات التي يشهدها القطاع العام حالياً يقدمها أحد شركاء شركة PwC الشرق الأوسط وائل أبو زكي؛ ثم يقدم أحد مسؤولي شركة (Accenture (TBC جلسة عن ثورة البيانات، تعقبها جلسة عن التحولات التقنية يقدمها أحد مسؤولي شركة Oracle ويختتم الملتقى بكلمة لمعهد الإدارة العامة.

02 فبراير 2020 - 8 جمادى الآخر 1441
08:26 AM

اليوم .. "التحول الرقمي المالي في المملكة" بمعهد الإدارة .. و"سبق" ترعاه إعلامياً

يناقش أكبر عملية تحول مالي سعودي بمشاركة خبراء محليين ودوليين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ينظّم صباح اليوم الأحد 8 جُمادى الآخرة 1441هـ الموافق 2 فبراير 2020م، مركز الأعمال بمعهد الإدارة العامة، ملتقى "التحول الرقمي المالي في المملكة"، بالتعاون مع جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية، برعاية "سبق" إعلامياً.

وتناقش محاور الملتقى ما يواجه القطاع المالي السعودي في العصر الحديث مما يُوصف بأنه أكبر عملية تحول في تاريخه في "أتمتة" العمليات إلى "رقمنة" جداول أعمال الشركات، وحماية الأصول وإدارة التكاليف، والتخطيط الإستراتيجي، وتهيئة البيئة الاقتصادية المناسبة والمحفزة للنمو الاقتصادي المستدام في المملكة التي تلبي تطلعات المواطنين وفق رؤية المملكة 2030.

ويشهد الملتقى مشاركة عددٍ من التحالفات المالية الرائدة، وقادة القطاع المالي وخبراء التحول الرقمي المالي من داخل المملكة وخارجها، والمتخصصين في الشؤون المالية، والمديرين الماليين وقادة الشؤون المالية؛ يتقدمهم مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور مشبب بن عايض القحطاني؛ ورئيسة جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية في الشرق الأوسط فضيلة جوبلاني؛ ووكيل وزارة المالية لشؤون التقنية والتطوير أحمد الصويان؛ وأمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الدكتور أحمد المغامس؛ وسيشهد جدول أعمال الملتقى كثيراً من الفعاليات والمشاركات المهنية والعلمية المتميزة.

وسيستعرض رئيس الشراكات السوقية بجمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية زاريف لودين؛ تقرير جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين حول التحول التكنولوجي، ثم تعقد جلسة عن الذكاء الاصطناعي ودوره في دعم الأعمال التجارية والمالية يقدمها أحد مسؤولي شركة IPM، تعقبها جلسة عن مستقبل المالية والتحولات التي يشهدها القطاع العام حالياً يقدمها أحد شركاء شركة PwC الشرق الأوسط وائل أبو زكي؛ ثم يقدم أحد مسؤولي شركة (Accenture (TBC جلسة عن ثورة البيانات، تعقبها جلسة عن التحولات التقنية يقدمها أحد مسؤولي شركة Oracle ويختتم الملتقى بكلمة لمعهد الإدارة العامة.

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