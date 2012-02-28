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"الخدمة المدنية" تعلن جدولتها الزمنية لخطة الإعلانات الوظيفية

للجهات الحكومية غير الممكنة للعام المالي الحالي

كشفت وزارة الخدمة المدنية عن جدولتها الزمنية لخطة الإعلانات الوظيفية للعام المالي الحالي 1439 /1440هـ، للوظائف من المرتبة العاشرة فما دون من سلم الموظفين العام أو ما يعادلها من الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية للجهات الحكومية الغير ممكنة من شغل وظائفها في هذه المرحلة، وذلك وفق اختصاص الوزارة بشغل تلك الوظائف وفق ما يردها من احتياج من قبل الجهات الحكومية الغير ممكنة، مشيرة إلى أن توجه الوزارة المستقبلي كما أوضحت ذلك سابقاً هو تمكين كافة الجهات الحكومية من شغل وظائفها بنفسها عبر منظومة جدارة وفق الآلية الحالية المعتمدة والمنظمة لذلك مع القيام بالمراجعة المستمرة لكل ما من شأنه تطوير وتحسين إجراءات منظومة التوظيف.

وأوضحت الوزارة بأن خطة الإعلانات الوظيفية اشتملت على توزيع الإعلانات على مدار السنة المالية، وفق نوعية السلم الوظيفي، وآخر موعد لتسجيل الوظائف في نظام الاحتياج، وتاريخ طرح الإعلان، وفترات الدخول على الإعلان من قبل الباحثين عن العمل، وذلك بغرض تقديم ما يساعد الجهات الحكومية على شغل وظائفها التي ترغب في شغلها، انطلاقا من حاجتها الفعلية لشغل تلك الوظائف، إلى جانب إحاطة كافة الباحثين عن العمل من المواطنين والمواطنات بمواعيد محددة وواضحة يمكنهم من خلالها التقدم بطلب شغل الوظيفة المعلن عنها بحسب نوعية السلم الوظيفي، مشيرة إلى أنه في حالة ورود إعلانات وظيفية أخرى للوزارة فأنها ستقوم بإدراجها ضمن الجدولة الزمنية لخطة الإعلانات الوظيفية لهذا العام.

ومن جانب آخر حثت الوزارة الجهات الحكومية الغير ممكنة من شغل وظائفها على سرعة تسجيل احتياجها من الوظائف الشاغرة والتي ترغب في طرحها ضمن خطة الإعلانات الوظيفية لهذا العام بغرض شغلها من قبل وزارة الخدمة المدنية، بشكل آلي عبر منظومة التوظيف الإلكتروني (جدارة) في نظام الاحتياج ، وذلك من خلال توجيه المختصين لديها بتسجيل الوظائف المطلوب شغلها وفق الآلية المتبعة وفي المواعيد المحددة، مقدمة اعتذارها المسبق في عدم إعلان أي وظيفة ما لم تكن وفق منظومة التوظيف الإلكترونية، وأن تكون متطابقة مع سجلات الوزارة والجهة ذات العلاقة من حيث المسمى الوظيفي، والمرتبة أو المستوى، ورقم الوظيفة، والموقع التنظيمي وملاك الوظيفة وأن تكون شاغرة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الخدمة المدنية" تعلن جدولتها الزمنية لخطة الإعلانات الوظيفية
سبق

كشفت وزارة الخدمة المدنية عن جدولتها الزمنية لخطة الإعلانات الوظيفية للعام المالي الحالي 1439 /1440هـ، للوظائف من المرتبة العاشرة فما دون من سلم الموظفين العام أو ما يعادلها من الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية للجهات الحكومية الغير ممكنة من شغل وظائفها في هذه المرحلة، وذلك وفق اختصاص الوزارة بشغل تلك الوظائف وفق ما يردها من احتياج من قبل الجهات الحكومية الغير ممكنة، مشيرة إلى أن توجه الوزارة المستقبلي كما أوضحت ذلك سابقاً هو تمكين كافة الجهات الحكومية من شغل وظائفها بنفسها عبر منظومة جدارة وفق الآلية الحالية المعتمدة والمنظمة لذلك مع القيام بالمراجعة المستمرة لكل ما من شأنه تطوير وتحسين إجراءات منظومة التوظيف.

وأوضحت الوزارة بأن خطة الإعلانات الوظيفية اشتملت على توزيع الإعلانات على مدار السنة المالية، وفق نوعية السلم الوظيفي، وآخر موعد لتسجيل الوظائف في نظام الاحتياج، وتاريخ طرح الإعلان، وفترات الدخول على الإعلان من قبل الباحثين عن العمل، وذلك بغرض تقديم ما يساعد الجهات الحكومية على شغل وظائفها التي ترغب في شغلها، انطلاقا من حاجتها الفعلية لشغل تلك الوظائف، إلى جانب إحاطة كافة الباحثين عن العمل من المواطنين والمواطنات بمواعيد محددة وواضحة يمكنهم من خلالها التقدم بطلب شغل الوظيفة المعلن عنها بحسب نوعية السلم الوظيفي، مشيرة إلى أنه في حالة ورود إعلانات وظيفية أخرى للوزارة فأنها ستقوم بإدراجها ضمن الجدولة الزمنية لخطة الإعلانات الوظيفية لهذا العام.

ومن جانب آخر حثت الوزارة الجهات الحكومية الغير ممكنة من شغل وظائفها على سرعة تسجيل احتياجها من الوظائف الشاغرة والتي ترغب في طرحها ضمن خطة الإعلانات الوظيفية لهذا العام بغرض شغلها من قبل وزارة الخدمة المدنية، بشكل آلي عبر منظومة التوظيف الإلكتروني (جدارة) في نظام الاحتياج ، وذلك من خلال توجيه المختصين لديها بتسجيل الوظائف المطلوب شغلها وفق الآلية المتبعة وفي المواعيد المحددة، مقدمة اعتذارها المسبق في عدم إعلان أي وظيفة ما لم تكن وفق منظومة التوظيف الإلكترونية، وأن تكون متطابقة مع سجلات الوزارة والجهة ذات العلاقة من حيث المسمى الوظيفي، والمرتبة أو المستوى، ورقم الوظيفة، والموقع التنظيمي وملاك الوظيفة وأن تكون شاغرة.

27 فبراير 2018 - 11 جمادى الآخر 1439
05:45 PM

"الخدمة المدنية" تعلن جدولتها الزمنية لخطة الإعلانات الوظيفية

للجهات الحكومية غير الممكنة للعام المالي الحالي

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
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34,972

كشفت وزارة الخدمة المدنية عن جدولتها الزمنية لخطة الإعلانات الوظيفية للعام المالي الحالي 1439 /1440هـ، للوظائف من المرتبة العاشرة فما دون من سلم الموظفين العام أو ما يعادلها من الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية للجهات الحكومية الغير ممكنة من شغل وظائفها في هذه المرحلة، وذلك وفق اختصاص الوزارة بشغل تلك الوظائف وفق ما يردها من احتياج من قبل الجهات الحكومية الغير ممكنة، مشيرة إلى أن توجه الوزارة المستقبلي كما أوضحت ذلك سابقاً هو تمكين كافة الجهات الحكومية من شغل وظائفها بنفسها عبر منظومة جدارة وفق الآلية الحالية المعتمدة والمنظمة لذلك مع القيام بالمراجعة المستمرة لكل ما من شأنه تطوير وتحسين إجراءات منظومة التوظيف.

وأوضحت الوزارة بأن خطة الإعلانات الوظيفية اشتملت على توزيع الإعلانات على مدار السنة المالية، وفق نوعية السلم الوظيفي، وآخر موعد لتسجيل الوظائف في نظام الاحتياج، وتاريخ طرح الإعلان، وفترات الدخول على الإعلان من قبل الباحثين عن العمل، وذلك بغرض تقديم ما يساعد الجهات الحكومية على شغل وظائفها التي ترغب في شغلها، انطلاقا من حاجتها الفعلية لشغل تلك الوظائف، إلى جانب إحاطة كافة الباحثين عن العمل من المواطنين والمواطنات بمواعيد محددة وواضحة يمكنهم من خلالها التقدم بطلب شغل الوظيفة المعلن عنها بحسب نوعية السلم الوظيفي، مشيرة إلى أنه في حالة ورود إعلانات وظيفية أخرى للوزارة فأنها ستقوم بإدراجها ضمن الجدولة الزمنية لخطة الإعلانات الوظيفية لهذا العام.

ومن جانب آخر حثت الوزارة الجهات الحكومية الغير ممكنة من شغل وظائفها على سرعة تسجيل احتياجها من الوظائف الشاغرة والتي ترغب في طرحها ضمن خطة الإعلانات الوظيفية لهذا العام بغرض شغلها من قبل وزارة الخدمة المدنية، بشكل آلي عبر منظومة التوظيف الإلكتروني (جدارة) في نظام الاحتياج ، وذلك من خلال توجيه المختصين لديها بتسجيل الوظائف المطلوب شغلها وفق الآلية المتبعة وفي المواعيد المحددة، مقدمة اعتذارها المسبق في عدم إعلان أي وظيفة ما لم تكن وفق منظومة التوظيف الإلكترونية، وأن تكون متطابقة مع سجلات الوزارة والجهة ذات العلاقة من حيث المسمى الوظيفي، والمرتبة أو المستوى، ورقم الوظيفة، والموقع التنظيمي وملاك الوظيفة وأن تكون شاغرة.

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