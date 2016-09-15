اتحاد الهجن يوقع اتفاقية تعاون مع جامعة فيصل للشراكة المجتمعية

تهدف للحفاظ على الموروث الشعبي السعودي

وقع الاتحاد السعودي الهجن، وجامعة الملك فيصل، اتفاقية تعاون لتعزيز مفهوم الشراكة المجتمعية والنهوض بمؤسسات المجتمع، خصوصاً فيما يتعلق بالحفاظ على الموروث الشعبي السعودي.

‎جاء ذلك، بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.

‎وتهدف الاتفاقية التي وقعها رئيس الاتحاد، الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، نيابة عن مدير الجامعة، الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي، ووكيل الجامعة للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع، الدكتور مهنا بن عبدالله الدلامي، إلى تحقيق التعاون والتكامل في خدمة المجتمع؛ وتلبية تطلعات وتوجيهات القيادة الرشيدة لتحقيق رؤية المملكة 2030، والاستفادة من إمكانيات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس لديه في مجال الدراسات والبحوث والتدريب والاستشارات.

كما تهدف إلى عقد الندوات وورش العمل في مجال اهتمامات الاتحاد السعودي لسباقات الهجن، بما يساهم في تطوير قدرات منسوبيهم في ضوء الإمكانات المتاحة لدى الاتحاد، وبما لا يخل بسير العملية الأكاديمية أو العمليات التشغيلية لدى الطرف الثاني.

وتعزيز مجالات التعاون والاستثمار المتبادل والمشترك في الخبرات والإمكانيات المتاحة لدى الطرفين، وإشراك الطرفين في المجالس واللجان التي تخدمهما.

ويوفر الاتحاد، حسب الاتفاق، المعطيات والمعلومات الخاصة بالهجن المشاركة في السباقات ودعم الفرق الطبية المشاركة في إنجاز مهامها، والدعم لتأسيس وتشغيل معمل متخصص يخدم بشكل خاص تحليل المنشطات في الهجن وإجراء جميع الفحوصات الطبية المتخصصة لتشخيص الأمراض الوراثية واختبار النسب والتحقيق من الهوية للحيوان وتحديد الجنس، كما يوفر المواد اللازمة لتشغيل المختبر بشكل فعال ومتواصل، مع المشاركة في الإعداد للدورات وورش العمل الثقافية المتخصصة لمربي الهجن في المملكة.

فيما تلتزم الجامعة، بتقديم الاستشارات الطبية والإشراف الطبي الكامل على سباقات الهجن المختلفة، وتقديم الدعم الطبي كلما دعت الحاجة إلى ذلك في ضوء الإمكانيات المتاحة لديها، وبما لا يخل بحسن سير العملية الأكاديمية ووفق اللوائح والنظم المعمول بها.

وقال الأمير فهد بن جلوي، إن اتفاقية التعاون تصب في مصلحة رياضة الهجن لما للجامعة من إمكانات أكاديمية وعلمية تسهم في تقديم الدعم اللازم عبر برامج تعليمية وتثقيفية مختلفة ومتنوعة من شأنها أن تفيد في الحفاظ على الموروث الشعبي، مبينًا أن التعاون بين الطرفين سيكون مفيدًا للغاية من كل النواحي.