لجنة "تراحم" الرياض تدشن مشروعها الأول من مبادرة (رؤية الأمل للتـزيين النسائي)

بحضور عدد من المشاهير والمؤثرين ووسائل الإعلام

دشن الأمين العام للجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم (تراحم) تركي البطي، مساء يوم الاثنين 2/12/1442هـ المشروع الأول من مبادرة (بساعدي أصنع نجاحي) بمشاركة محمد الغامدي رئيس قطاع الفروع وخدمات المستفيدين،

والمدير التنفيذي لجنة رعاية السجناء بمنطقة الرياض ( تراحم) أحمد اليحيا، وعدد من المشاهير والمؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي والإعلاميين ووسائل الإعلام.

وبارك تركي البطي للمستفيدة من المبادرة اختيارها لهذا المشروع، متمنيا لها النجاح والانطلاقة الجادة والمتميزة في مشروعها، وأن تحتذى بها في برامج ومشروعات اللجنة المستقبلية، كما أكد كل من رئيس قطاع الفروع وخدمات المستفيدين والمدير التنفيذي للجنة تراحم الرياض تشجيعهم لمثل هذه المبادرات.

من جانبها أشارت مشاعل الدخيل رئيس القسم النسائي في لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهـم بمنطقة الرياض "تراحم" أن مبـادرة (بساعـدي أصنـع نجـاحـي) تأتـي ضمن حـزمـة مـن المبادرات في مجال المسارات التـنموية، والمتمثل في دعـم المشــروعات الصغيـرة للمستهدفـين بالخدمة من أجل إلحاقهم بسوق العمل، ودمجهم بالمجتمع ليكونوا أعضاء مساهمين في دفع عجلة التـنمية.

وأضافت أن اختيار المستثمرين تمت من خلال لجان وفرق عمل متخصصة، حيث تم تحديد معايير الترشيح والتركيز على السمات الشخصية للمستثمر والمؤهل التعليمي لإمكانياته في الدخول لسوق العمل، مشيرة إلى المرحلة التي تلي اختيار المستثمرين هي تدريبهم من خلال ألحاقهم بدورات تأهيليه ودراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع والتسويق له.

وأكدت أن هذه المبادرة هي أولى المشاريع التي تُعنى بها اللجنة وسيتبع ذلك تدشين مشاريع أخرى، متمنية للمرشحين في هذه المبادرات التوفيق في حياتهم العملية.