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أفغانستان تحجر على 16 عاملاً بالقطاع الصحي بعد إصابتهم بـ"كورونا"

تسلل إليهم الفيروس نتيجة فرار أفغان من العدوى بإيران

وضعت السلطات في أفغانستان 16 من العاملين بالقطاع الطبي قيد الحجر الصحي، بعد أن ساعد فرار أفغان من إيران المتضررة بشدة من التفشي في انتشار الفيروس في إقليم هرات على الحدود الغربية للبلاد، بحسب ما أفاد مسؤولون اليوم (الثلاثاء).

وبين خالد عهدي من الإدارة الصحية في هرات أن ستة أطباء وتسعة من العاملين بالرعاية الصحية ومساعد أصيبوا بفيروس كورونا في الأسبوع الماضي، وفقاً لـ"رويترز".

ودفعت المخاوف من التقاط العدوى في إيران أعداداً قياسية من الأفغان للعودة من هناك في الأسابيع القليلة الماضية.

وسجلت أفغانستان، التي تعاني بالفعل من نقص في الغذاء والدواء وسط تمرد تشنه حركة طالبان، 170 إصابة بالفيروس منها 131 حالة في هرات، الإقليم المزدحم الذي تربطه حدود غير محكمة مع إيران الدولة الأكثر تضرراً من الوباء في الشرق الأوسط.


أفغانستان الحجر الصحي فيروس كورونا الجديد

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أفغانستان تحجر على 16 عاملاً بالقطاع الصحي بعد إصابتهم بـ"كورونا"
سبق

وضعت السلطات في أفغانستان 16 من العاملين بالقطاع الطبي قيد الحجر الصحي، بعد أن ساعد فرار أفغان من إيران المتضررة بشدة من التفشي في انتشار الفيروس في إقليم هرات على الحدود الغربية للبلاد، بحسب ما أفاد مسؤولون اليوم (الثلاثاء).

وبين خالد عهدي من الإدارة الصحية في هرات أن ستة أطباء وتسعة من العاملين بالرعاية الصحية ومساعد أصيبوا بفيروس كورونا في الأسبوع الماضي، وفقاً لـ"رويترز".

ودفعت المخاوف من التقاط العدوى في إيران أعداداً قياسية من الأفغان للعودة من هناك في الأسابيع القليلة الماضية.

وسجلت أفغانستان، التي تعاني بالفعل من نقص في الغذاء والدواء وسط تمرد تشنه حركة طالبان، 170 إصابة بالفيروس منها 131 حالة في هرات، الإقليم المزدحم الذي تربطه حدود غير محكمة مع إيران الدولة الأكثر تضرراً من الوباء في الشرق الأوسط.


31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441
09:24 PM

أفغانستان تحجر على 16 عاملاً بالقطاع الصحي بعد إصابتهم بـ"كورونا"

تسلل إليهم الفيروس نتيجة فرار أفغان من العدوى بإيران

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وضعت السلطات في أفغانستان 16 من العاملين بالقطاع الطبي قيد الحجر الصحي، بعد أن ساعد فرار أفغان من إيران المتضررة بشدة من التفشي في انتشار الفيروس في إقليم هرات على الحدود الغربية للبلاد، بحسب ما أفاد مسؤولون اليوم (الثلاثاء).

وبين خالد عهدي من الإدارة الصحية في هرات أن ستة أطباء وتسعة من العاملين بالرعاية الصحية ومساعد أصيبوا بفيروس كورونا في الأسبوع الماضي، وفقاً لـ"رويترز".

ودفعت المخاوف من التقاط العدوى في إيران أعداداً قياسية من الأفغان للعودة من هناك في الأسابيع القليلة الماضية.

وسجلت أفغانستان، التي تعاني بالفعل من نقص في الغذاء والدواء وسط تمرد تشنه حركة طالبان، 170 إصابة بالفيروس منها 131 حالة في هرات، الإقليم المزدحم الذي تربطه حدود غير محكمة مع إيران الدولة الأكثر تضرراً من الوباء في الشرق الأوسط.


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