النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد.. الأمانة تكشف مستودعًا مُخالفًا لتخزين البيض بكميات كبيرة بالطائف

يفتقر للاشتراطات وعامل وافد يشرف عليه لا يحمل كرتًا صحيًا

كشفت أمانة محافظة الطائف، ممثلةً في "بلدية غرب الطائف الفرعية"، وبمساندة أمنية، عن مستودع مُخالف وغير مُرخص داخل أحد الأحياء السكنية، وتمت مداهمته حيث ضُبط عامل وافد يشرف عليه لا يحمل كرتًا صحيًا، كما عُثر على كميات كبيرة من كراتين البيض مُخزنة بداخله.

وعلمت "سبق" أن المستودع يفتقر للاشتراطات الصحية وتدنٍ في مستوى النظافة، فيما تُشير المعلومات إلى أن العامل ينوي بيع ذلك البيض بأسعار مرتفعة وإيهام الناس بنقصه، في ظل توفره بالسوق بعد تأكيدات وزارة التجارة بذلك.

تأتي تلك الجولة ضمن الجولات التي تقوم بها الأمانة في الطائف وبلدياتها الفرعية لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية لمكافحة فيروس كورونا.

الطائف أمانة الطائف بلدية غرب الطائف الفرعية مستودع البيض فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد.. الأمانة تكشف مستودعًا مُخالفًا لتخزين البيض بكميات كبيرة بالطائف
سبق

كشفت أمانة محافظة الطائف، ممثلةً في "بلدية غرب الطائف الفرعية"، وبمساندة أمنية، عن مستودع مُخالف وغير مُرخص داخل أحد الأحياء السكنية، وتمت مداهمته حيث ضُبط عامل وافد يشرف عليه لا يحمل كرتًا صحيًا، كما عُثر على كميات كبيرة من كراتين البيض مُخزنة بداخله.

وعلمت "سبق" أن المستودع يفتقر للاشتراطات الصحية وتدنٍ في مستوى النظافة، فيما تُشير المعلومات إلى أن العامل ينوي بيع ذلك البيض بأسعار مرتفعة وإيهام الناس بنقصه، في ظل توفره بالسوق بعد تأكيدات وزارة التجارة بذلك.

تأتي تلك الجولة ضمن الجولات التي تقوم بها الأمانة في الطائف وبلدياتها الفرعية لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية لمكافحة فيروس كورونا.

08 إبريل 2020 - 15 شعبان 1441
12:17 AM

شاهد.. الأمانة تكشف مستودعًا مُخالفًا لتخزين البيض بكميات كبيرة بالطائف

يفتقر للاشتراطات وعامل وافد يشرف عليه لا يحمل كرتًا صحيًا

A A A
فهد العتيبي - الطائف
6
10,485

كشفت أمانة محافظة الطائف، ممثلةً في "بلدية غرب الطائف الفرعية"، وبمساندة أمنية، عن مستودع مُخالف وغير مُرخص داخل أحد الأحياء السكنية، وتمت مداهمته حيث ضُبط عامل وافد يشرف عليه لا يحمل كرتًا صحيًا، كما عُثر على كميات كبيرة من كراتين البيض مُخزنة بداخله.

وعلمت "سبق" أن المستودع يفتقر للاشتراطات الصحية وتدنٍ في مستوى النظافة، فيما تُشير المعلومات إلى أن العامل ينوي بيع ذلك البيض بأسعار مرتفعة وإيهام الناس بنقصه، في ظل توفره بالسوق بعد تأكيدات وزارة التجارة بذلك.

تأتي تلك الجولة ضمن الجولات التي تقوم بها الأمانة في الطائف وبلدياتها الفرعية لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية لمكافحة فيروس كورونا.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,979
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,063
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,726
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,015

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

مليون سرير طبي.. وسلطة الزوجات خط أحمر

مليون سرير طبي.. وسلطة الزوجات خط أحمر

عبدالغني الشيخ
"كورونا" بين الحبة السوداء ومنظمة الصحة

"كورونا" بين الحبة السوداء ومنظمة الصحة

جمعان الكرت
أما آن للمستهتر أن يُردَع؟!!

أما آن للمستهتر أن يُردَع؟!!

صالح مطر الغامدي
ناكرو الجميل وعلامة استفهام؟

ناكرو الجميل وعلامة استفهام؟

صالح المسلّم
بالعربي أجمل

بالعربي أجمل

علاء الدين براده
مريم.. نموذج وطني يُحتذى به

مريم.. نموذج وطني يُحتذى به

ماجد البريكان
دومًا وفي الأزمات.. السعودية الأقوى

دومًا وفي الأزمات.. السعودية الأقوى

خالد الشبانة
تنافس أم تكامل..؟!

تنافس أم تكامل..؟!

علاء الدين براده
صواريخ الحوثي ومأساة الملالي

صواريخ الحوثي ومأساة الملالي

علي آل شرمة
الكورونا وتطوراته العلمية عبر التاريخ!

الكورونا وتطوراته العلمية عبر التاريخ!

نورة الجايز

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة