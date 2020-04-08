شاهد.. الأمانة تكشف مستودعًا مُخالفًا لتخزين البيض بكميات كبيرة بالطائف

يفتقر للاشتراطات وعامل وافد يشرف عليه لا يحمل كرتًا صحيًا

كشفت أمانة محافظة الطائف، ممثلةً في "بلدية غرب الطائف الفرعية"، وبمساندة أمنية، عن مستودع مُخالف وغير مُرخص داخل أحد الأحياء السكنية، وتمت مداهمته حيث ضُبط عامل وافد يشرف عليه لا يحمل كرتًا صحيًا، كما عُثر على كميات كبيرة من كراتين البيض مُخزنة بداخله.

وعلمت "سبق" أن المستودع يفتقر للاشتراطات الصحية وتدنٍ في مستوى النظافة، فيما تُشير المعلومات إلى أن العامل ينوي بيع ذلك البيض بأسعار مرتفعة وإيهام الناس بنقصه، في ظل توفره بالسوق بعد تأكيدات وزارة التجارة بذلك.

تأتي تلك الجولة ضمن الجولات التي تقوم بها الأمانة في الطائف وبلدياتها الفرعية لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية لمكافحة فيروس كورونا.

