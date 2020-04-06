فيديو.. مسلمو تايلاند يتعرفون على الإجراءات الاحترازية بمساجد المملكة في مواجهة كورونا

أشادوا بجهود السعودية في تعقيم 17 مليون مصحف في 8724 مسجدًا

في لفتة جميلة ومبادرة مميزة قامت وزارة الشؤون الإسلامية بترجمة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة في صيانة وتعقيم ونظافة المساجد لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

قام بالترجمة مكتب المستشار الإسلامي بسفارة المملكة بمملكة تايلاند؛ لإطلاع مسلمي تايلاند على الجهود التي تَمَثّلت في تعقيم أكثر من أربعة ملايين متر من السجاد، و17 مليون مصحف، و69 ألف دورة مياه، في 8724 مسجدًا وجامعًا بالمملكة؛ في إطار مواكبتها لجهود القيادة الرشيدة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وتم بث فيديو على نطاق واسع عبر المراكز الإسلامية والجمعيات في مختلف مدن وأقاليم تايلاند، وسط إشادة واسعة من قِبَل مختلف القيادات الإسلامية ورؤساء الجمعيات الخيرية في تايلاند الذين نوّهوا بالجهود التي تُقدّمها المملكة للحفاظ على أرواح وسلامة مرتادي بيوت الله.

وشارك مكتب المستشار الإسلامي ببث عدد من الرسائل التوعوية في الإجراءات الوقائية للتصدي للأمراض والأوبئة التي تتوافق مع مقاصد الشريعة الإسلامية عبر عشرات التغريدات بمنصات التواصل الاجتماعي، والتي لاقت تفاعلًا كبيرًا بين أوساط الجالية المسلمة.

ويُواصل مكتب المستشار الإسلامي بالسفارة السعودية في العاصمة بانكوك التابع لوزارة الشؤون الإسلامية بمتابعة من الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ إلقاء عددًا من الدروس والكلمات التوعوية عبر منصات الرقمية بمشاركة عدد خريجي الجامعات السعودية لتوعية أبناء الجالية المسلمة، بالعمل وفق الإجراءات الاحترازية لمنع فيروس كورونا ضمن رسالة المكتب المجتمعية.

جدير بالذكر أن عدد المسلمين بتايلاند ثلاثة ملايين مسلم يمثلون 6% من إجمالي عدد السكان، ويتمركزون في جنوب تايلاند، وترجع أصولهم إلى المسلمين الأوائل من التجار العرب والهنود الذين قَدِموا منذ القرن الثاني عشر الميلادي؛ فيما تبلغ عدد المساجد بمختلف المدن 2000 مسجد، ويمارس المسلمون حريتهم في أداء شعائرهم الدينية.